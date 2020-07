Solskjær hyller Greenwood – igjen: – Han kommer til å få en fantastisk karriere

Mason Greenwood er i fyr og flamme om dagen. Lørdag ble det to mål mot Bournemouth. Ole Gunnar Solskjær er snart tom for superlativer om 18-åringen.

Først la han ballen til rette med venstrefoten og hamret ballen i mål etter halvtimen, før han etter 54 minutter dro seg inn i 16-meteren til Bournemouth og skjøt med høyrefoten i mål.

De to målene lørdag mot Joshua King og co. var Greenwoods 14. og 15. i alle turneringer denne sesongen. Han har nå scoret tre mål på de siste to ligakampene.

Ole Gunnar Solskjær holdt ikke tilbake da han fikk nye spørsmål om stjerneskuddet etter 5-2-seieren over Bournemouth.

– Han gjør alt på sin måte. Jeg er sikker på at dersom Mason gjør de riktige valgene, kommer han til å få en fantastisk karriere.

– Det er hans første sesong, men vi har alltid visst at han er spesiell.

På spørsmål om Solskjær har sett en så ung spiller med så mye presisjon og kraft foran mål, svarer nordmannen kort og presist:

– Nei.

United har ikke tapt på 16 kamper. De er fortsatt to poeng bak Chelsea i kampen om 4.-plassen med fem kamper igjen.

