Solskjær hylles av assistenten

Manchester Uniteds tidligere midtbanegeneral Michael Carrick sparer ikke på superlativene i omtalen av manager Ole Gunnar Solskjær.

– Ole har vært fantastisk i måten han har representert klubben og seg selv, og han er også fabelaktig å jobbe for.

Det sier Michael Carrick i et intervju med The Times. Carrick er selv en vaskeekte United-legende, og endte opp med 464 kamper for de røde djevlene i sin tid i klubben.

Nå figurerer han som Solskjærs høyre hånd, en rolle han har hatt siden høsten 2018.

– Jeg er sikker på at spillerne vil si at de elsker å spille for ham, sier Carrick.

Solskjær og Manchester United har spilt to kamper etter koronapausen. Forrige fredag ble det uavgjort mot José Mourinho og Tottenham, mens de slo Sheffield United 3-0. Neste kamp er borte mot tabelljumbo Norwich lørdag.

(©NTB)