Solskjær i konflikt med TV 2

Manchester United-manageren vil ikke snakke med den norske TV-kanalen.

Helt siden mars har United-manager Ole Gunnar Solskjær boikotten intervjuer med TV 2, skriver Dagbladet.

Avisen har fått bekreftet dette av TV 2s sportsredaktør Vegard Jansen Hagen.

Han forteller at Solskjær ikke har villet stille opp i intervju med kanalens journalister og at det heller ikke har vært tegn til noe forsoning i løpet av det siste halvåret.

- Det Solskjær oppgir som årsak er at TV 2 har laget en sak der fornærmede i Babacar Sarr-saken kritiserer at Molde og Solskjær, etter hennes mening, støttet den tiltalte. Solskjær reagerer også på at vi har laget en engelsk versjon av saken på våre nettsider, sier Jansen Hagen til Dagbladet.

Les også: Enorm United-triumf: - En genistrek av Solskjær

SPORTSREDAKTØR: Vegard Jansen Hagen i TV 2. Foto: Alex Iversen / Tv 2 (TV 2)

- Krever unnskyldning



Artikkelen stod på trykk hos TV 2 11. mars tidligere i år og ble fulgt opp av blant annet den engelske storavisen The Telegraph.

Jansen Hagen forklarer videre at Solskjær krever en uforbeholden unnskylding, men det mener kanalen at de ikke har noen grunn til å gi.

Dermed ser det foreløpig ikke til å bli noen løsning på det kanalen oppfatter som en boikott.

Les også Onsdagens Premier League-rykter

IKKE FORNØYD? TV 2 hevder Ole Gunnar Solskjær krever en unnskyldning, men den kommer han ikke til å få. Foto: Martin Rickett (AP)

Rettighetshaver



TV 2 har betalt enorme summer for å sikre seg rettigheter til Premier League og sportsredaktøren er tydelig på at det ikke er noen ideell situasjon som rettighetshaver at Solskjær ikke vil snakke med dem.

Manchester United er definitivt et av de klart mest populære lagene i den engelske toppdivisjonen og interessen for kampene blant norske TV-seere er stor.

Til Dagbladet svarer Manchester United at Solskjær oppfyller sine forpliktelser overfor rettighetshaverne.