Solskjær-jubel etter straffedrama på overtid

Brighton jublet for utligning på overtid, men Manchester United fikk straffespark i siste sekund og stakk av med 3-2 seier på bortebane i Premier League.

Uniteds første trepoenger for sesongen kom i en ekstremt fartsfylt, dramatisk og sjanserik Premier League-kamp, der Brighton traff stolpene ikke mindre enn fem ganger.

Da 2-2-målet endelig satt fra Solly March, trodde nok vertene at de hadde sikret seg poeng, men det spennende oppgjøret hadde nok en vending å by på.

Dommer Chris Kavanagh hadde egentlig blåst av kampen etter at Harry Maguires heading sju minutter på overtid ble reddet på streken av nevnte March. Men United-spillerne protesterte og ble hørt i sin bønn etter at Neal Maupay hadde handset i eget felt.

Bruno Fernandes var som vanlig sikker fra straffemerket og sørget for at United fikk med seg tre heldige poeng.

Trøbbel

For United slet tungt i første omgang og kunne fort ha gått til pause med et helt annet resultat enn 1-1.

Brighton tok ledelsen fra straffemerket i kampens 40. minutt etter at Fernandes hadde løpt ned den gode høyrebacken Tariq Lamptey i eget felt. Maupays panenka-variant viste at han har selvtilliten i orden.

United skulle imidlertid kvittere før pausen. En fin frisparkvariant resulterte i at Nemanja Matic var fri på høyresiden av feltet og slo ballen i støvelen til Lewis Dunk og inn i mål.

Det var Dunks femte selvmål siden han debuterte i Premier League i 2017.

Drama

Annen omgang skulle ikke bli mindre hendelsesrik enn den første. Tre minutter var spilt da Aaron Connolly gikk i bakken i duell med Paul Pogba. Dommeren pekte først på straffemerket, men ombestemte seg etter å ha sett situasjonen på video.

Dommerassistenten VAR måtte involveres igjen da Marcus Rashford satte ballen i mål etter pent angrepsspill minutter senere. Reprisen viste at han var hårfint i offside da Mason Greenwood serverte ham ballen.

Men verken VAR eller motstanderne kunne stoppe Rashford i det 55. minuttet. United-kanten ble spilt opp av Bruno Fernandes og rundlurte Brighton-forsvaret før han hamret ballen i mål til 2-1.

Sjanserush

Brighton hadde truffet stolpeverket tre ganger i første omgang, og etter en times spill smalt det igjen. Solly March skjøt fra god posisjon ved kanten av femmeteren, men rammet bare stanga, og United kunne klarere.

Vertenes femte stolpetreff kom kvarteret senere, og for tredje gang var det Leandro Trossard som hadde centimeterne på feil side. Playmakeren hamret ballen i tverrliggeren, og David de Gea kunne nok en gang puste lettet ut.

Brighton fortsatte å presse United kraftig kampen ut, og det var nærmest et under at det ikke resulterte i en ny scoring. Hjemmelaget produserte flere gode sjanser, men Ole Gunnar Solskjærs menn forsvarte seg oppofrende og holdt lenge unna. På overtid bommet Trossard dessuten alene med de Gea fra fire meters hold.

Så skulle March få presse inn en scoring likevel, fire minutter på overtid. Det holdt likevel ikke til seier.

(©NTB)