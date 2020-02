Solskjær kom med klar advarsel til vrakede United-profiler

Begge har nytt godt med spilletid under Ole Gunnar Solskjærs ledelse, men nå kan det være slutt.

Ole Gunnar Solskjær og hans Manchester United har lagt bak seg en god Premier League-uke med seirer mot både Chelsea og Watford i ligaen.

Uavgjort borte mot Club Brugge i Europa League gir også gode utsikter for avansement i den nest gjeveste europacupen, selv om resultatet sånn isolsert sett kanskje ikke var helt som forventet.

Advarer United-profiler



På toppen av dette hadde Solskjær ekstra god grunn til å smile søndag da nykommer Bruno Fernandes åpnet målkontoen, Anthony Martial viste sin målteft og unggutten Mason Greenwood nok en gang viste at han kan bli en klassespiss for klubben.

Det er likevel ikke alle som har imponert like mye for United denne sesongen og etter seieren mot Watford kom Solskjær med en klar advarsel til to spillere.

Andreas Pereira og Jesse Lingard har begge måttet tåle mye kritikk denne sesongen, og sistnevnte har blant annet blitt koblet til Atletico Madrid og Roma.

Ingen av dem var i troppen som møtte Watford søndag. Begge har fått mye spilletid under Solskjær tidligere, men nå er manageren klar på at det kan være nye tider. Før kampen ga nordmannen beskjed om at duoen ikke var i hans tanker til kampen.

Uttalelsen og avgjørelsen ble lagt merke til og førte til overskrifter både i de engleske avisene og en del snakk blant folk i sosiale medier.

- Det blir stadig større konkurranse om plassene, og de må selvsagt heve standarden på det de driver med. Det er det samme jeg har sagt om Anthony, også, jeg ønsker mer av ham. Det gjelder ikke bare de som spiller, det gjelder alle, sier Solskjær ifølge Manchester Evening News.

MÅ OPP I RINGENE: Mqanchester United-profil Jesse Lingard. Foto: Craig Brough (Reuters / NTB scanpix)

- Jeg føler vi valgte ut en tropp som ga oss bra dekning over alt. De elleve som startet, to forsvarere, to midtbanespillere, to angrepsspillere og det er bakgrunnen for den avgjørelsen, sier Solskjær om laguttaket.

Sammenlignes med Veron



Etter søndagens seier ble det naturlig nok mye fokus på nykommer Bruno Fernandes, som satte inn sitt første mål for klubben i møtet med londonlaget.

Solskjær mener portugiseren minner mye om en tidligere Manchester United-spiller, nemlig Juan Sebastian Veron, som aldri ble en stor suksess i klubben.

Klubbens norske manager har imidlertid varme minner om argentineren, som ble hentet til klubben 2001 og solgt videre til Chelsea i 2003.

- Jeg elsket å spille med «Seba», fordi det var bare å løpe og du visste han ville finne deg med ballen. Og om han ikke fant deg, så visste du at han så etter deg. For meg er det mye av det samme som Bruno gjør, sier Solskjær om sin nye spiller.

Solskjær føler at ting endelig begynner å falle på plass i United nå.

- Bruno er her nå og han er en viktig brikke i det vi forsøker å bygge. Han er en stor brikke og en viktig brikke, fordi han er en spiller som beveger seg i de områdene på banen der det skjer ting, forteller Manchester United-sjefen.

- Vi har brukt penger på Harry (Maguire) og Aaron (Wan-Bissaka), som begge har vært fantastiske og nå har vi en såkalt «nummer 10» eller en offensiv midtbanespiller på plass. Jeg håper han holder seg frisk og kan bidra med flere gode prestasjoner.

Søndagens seier betyr at Manchester United ligger som nummer fem i Premier League og har en topp fire-plass innen rekkevidde etter 27 serierunder.

Opp til Chelsea på plassen foran er det kun tre poeng.