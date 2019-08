Solskjær låner ut United-talent til Tromsø

Unggutten Aidan Barlow trekker på seg TIL-drakta ut sesongen.

Som Nettavisen skrev om tidligere mandag, er Manchester United-junioren Aidan Barlow (19) nærmest klar for spill i Eliteserien.

Barlow skal spille for Tromsø på lån ut 2019-sesongen, skriver iTromsø.

Mandag kveld ankom 19-åringen flyplassen i Tromsø. Det er ventet at han presenteres som TIL-spiller tirsdag, og at han trener med klubben for første gang samme dag.

Det er første gang United sender Barlow på utlån. Han har vært tilknyttet Manchester-klubben siden 2016 og skrev proffkontrakt i desember 2017.

19-åringen spiller på kanten eller offensivt på midtbanen, og han håper at et utlån til norsk fotball skal sette fart på karrieren.

Under José Mourinhos tid som United-manager trente han med A-laget på et tidspunkt, men en kneskade har bremset utviklingen hans, ifølge iTromsø.

