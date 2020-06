Solskjær lo av De Gea-spørsmål: - Han er verdens beste keeper

David De Gea og utleide Dean Henderson ble tema på pressekonferansen før Manchester Uniteds møte med Sheffield United.

Ole Gunnar Solskjær måtte svare på spørsmål om keepersituasjonen i Manchester United da han møtte pressen tirsdag.

Uniteds førstekeeper David De Gea har måttet tåle en del kritikk etter flere kamper denne sesongen - senest etter møtet med Tottenham fredag.

Mener De Gea er best i verden

Da det på pressekonferansen ble poengtert at spanjolen nå later til å gjøre flere tabber enn tidligere, dro Solskjær oppgitt på smilebåndet, før han ga et klart svar.

- David er den beste keeperen i verden. Han har sluppet inn to mål på de siste sju kampene han har spilt for oss. Han har holdt nullen i kamper mot City og Chelsea. Vi har omtrent ikke sluppet inn mål, sa Solskjær før han gikk nærmere inn på målene han har sluppet inn den siste tiden.

- Den mot Everton er en uvanlig en. Den mot Tottenham kan han redde, og han kan ikke redde den. Han vinner kamper for oss, og jeg mener fortsatt han er best i verden. Han jobber veldig hardt, og han gjør ikke tabber om igjen og om igjen. Jeg er veldig fornøyd med ham, sa Solskjær.

- Henderson er fremtidig førstekeeper

United-manageren bekreftet samtidig at Dean Henderson kommer til å forlenge låneoppholdet sitt i Sheffield United ut sesongen.

- Dean har hatt en fantastisk sesong igjen, som han hadde i fjor med Sheffield United. Han viser at lånet har utspilt seg som vi ønsket det, sa Solskjær.

Selv om nordmannen på langt nær er klar for å gi opp David De Gea ennå, ser han på Dean Henderson som et førstevalg i fremtiden.

- Han lærer hele tiden, og en er lidenskapelig keeper som ønsker å bli best. Han utvikler seg bra, og har gode trenere der. Jeg tror han blir Englands nummer én og Manchester Uniteds nummer én. Det er opp til ham å fortsette utviklingen.

Manchester United møter Sheffield United klokken 19.00 onsdag. Den kampen kan Dean Henderson ikke spille på grunn av en avtale mellom klubbene.