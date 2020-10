Solskjær måtte innrømme at han ordla seg feil: - Jeg mente det ikke på den måten

Manchester United-manageren ble grillet om både tidligere uttalelser og overgangsmarkedet. Jan Åge Fjørtoft skriver på Twitter at han nå føler med sin gamle kollega.

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær skrudde forventningene opp høyt i forkant av dette overgangsmarkedet, som avsluttes 5. oktober.

Nordmannen snakket eplekjekt om at United var i en posisjon der de kunne utnytte de økonomiske problemene mange har opplevd i kjølvannet av Covid-19-pandemien og Solskjær følte seg trygg på at storklubben skulle handle stort.

Slik har det imidlertid ikke blitt. United har riktignok sikret seg Donny van de Beek fra Ajax, men har ikke fått inn flere av de andre spillerne klubben angivelig ønsker.

Kroneksemplet er Jadon Sancho i Borussia Dortmund. Det er ingen stor hemmelighet at United ønsker 20-åringen, men forhandlingene har vist seg vanskelig og United har ikke klart å møte den summen som tyskerne krever for engelskmannen.

Fjørtoft reagerer

Med kun få dager igjen av overgangsvinduet har Premier League-klubben fått kjeft fra flere hold på grunn av en svak plan for spillerlogistikk. Tidligere spillere som Gary Neville og Darren Fletcher har begge påpekt at United trenger nye folk.

Solskjær ble spurt om kritikken fra de tidligere spillerene:

- Vi har spillere til å få resultater. Patrice (Evra), Rio (Ferdinand), Gary (Neville) og Fletch (Darren Fletcher) har alltid vært velkomne her for å snakke med meg i stedet. Men, det er jobben deres, så vi kan tillate dem å gjøre det, men vi vil alle ha United så høyt som mulig. Det er min jobb, så det er det jeg jobber med, sier Solskjær.

På en pressekonferanse fredag fikk Solskjær også en rekke andre spørsmål rundt dette med kjøp av nye spillere. Oppstyret fikk Jan Åge Fjørtoft til å reagere. Han skrev følgende på Twitter i etterkant:

- Jeg så akkurat Ole Gunnars pressekonferanse. Jeg synes synd på ham. Han vet, selvfølgelig, at det er han som må betale prisen til slutt, om de ikke forbedrer laget og får bedre resultater.

På pressekonferansen innrømmet Solskjær at han tok feil ord i sin munn da han uttalte seg om det kommende overgangsvinduet tilbake i april.

- Jeg tror måten jeg ordla meg på under lockdownen, ved å si «exploit», var dårlig. Jeg mente det ikke på den måten. Jeg mente at klubbene der ute var nødt til å gjøre noe på grunn av situasjonen og det kunne gi oss muligheter. Men per nå har vi ikke fått de mulighetene. Vi har tapt masse penger og det samme har andre klubber, sier han ifølge Daily Mail.

REAGERER: TV-profil og tidligere landslagsspiller Jan Åge Fjørtoft. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Det var på en pressekonferanse 8. april i år at Solskjær sa det han nå har måttet beklage. Det hele startet med at han svarte på et spørsmål fra Gary Neville:

- Hvem vet hvordan markedet kommer til å reagere på dette? Hvem vet hvilke klubber som kommer til bli nødt til å selge spillere? sa Solskjær den gang.

- Det kan faktisk oppstå situasjoner som vi kan utnytte. Jeg vet vi er Manchester United, vi er en av de største klubbene, og her går det bra økonomisk, sa han.

Solskjær: - Ønsker ikke å si noe

På fredagens pressekonferanse måtte likevel manageren altså medgi at United, i likhet med så mange andre, har måttet tåle store tap som en følge av Covid-19.

Til tross for dette har klubben blitt koblet med en rekke spillere. I tillegg til Sancho, har Ousmane Dembele, Luka Jovic og Edinson Cavani blitt nevnt de siste dagene.

Ifølge velinformerte Fabrizio Romano skal Manchester United nå være i tøffe forhandlinger med Barcelona om en avtale for nettopp Dembele.

Barcelona ønsker imidlertid helst å selge spilleren, mens United ønsker et lån. Det handler også om å overbevise spilleren om å flytte på seg nå.

Solskjær ønsket ikke å si noe om overgangsplanene de neste dagene.

- Jeg ønsker ikke å si noe om det nå, for tankene mine handler om kampen mot Tottenham. Klubben jobber alltid hardt for å ha en sterkest mulig tropp.

- Hvis noe skjer, spillere inn eller ut, så skal dere få beskjed, sier Solskjær.

Manageren vil i det minste ikke utelukke noe.

- Vi har spillere her som vi tror på. Vinduet er fortsatt åpent en liten stund og klubben jobber med saken. Det vet hva jeg mener og vi ønsker å styrke laget på en langsiktig måte, sier nordmannen.