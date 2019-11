Solskjær med advarsel før det kommende overgangsvinduet

Manchester United kobles med en rekke stjerner og fansen drømmer om storkjøp, men manager Ole Gunnar Solskjær innrømmer at han står overfor en utfordring.

Januarvinduet nærmer seg med stormskritt og Manchester United er kanskje den klubben i Premier League det har vært flest rykter rundt den siste tiden.

Manager Ole Gunnar Solskjær har ved flere anledninger uttalt at han håper å kunne forsterke stallen i januarvinduet og det er snakk om at nordmannen ønsker både en spiss og en midtbanespiller inn porten på Old Trafford i løpet av vinteren.

På en pressekonferanse onsdag kom likevel Solskjær med en klar advarsel til de som drømmer om at United skal bruke mye penger og hente store stjerner i januar.

Solskjærs advarsel



Det er som oftest svært vanskelig å finne gode spillere som er tilgjengelig midt i sesongen og Solskjær gjør derfor sitt til å dempe forventingene.

Han er likevel klar på at det kan bli shopping i januarvinduet.

- Det kan komme to, det kan komme en, men det kan også bli ingen, sier han.

- Det er alltid sommervinduet som er det store. Det er alltid vanskelig å finne gode avtaler i januarvinduet, sier nordmannen ifølge Manchester EveningNews.

Manchester United har blitt koblet med en rekke spillere og Juventus-profilen Mario Mandzukic er blant dem som er hyppig nevnt. Kroaten skal være ute i kulden i sin italienske klubb, og bør slik sett være en mulig overgang å få gjennomført.

Mandzukic bikker imidlertid 34 år i mai 2020 og Solskjær har hele veien vært klar på at han jobber i et langsiktig perspektiv når det kommer til spillerlogistikk.

Det gjentok han på pressekonferansen onsdag.

- Når det gjelder overganger, så tenker vi alltid langsiktig når vi ser på spillere.

Møter Partizan



Onsdag skrev Manchester Evening News at veteranen Nemanja Matic, som har spilt lite denne sesongen, er åpen for å forlate United i løpet av vintervinduet.

Ifølge journalist Samuel Luckhurst kan en exit for serberen bety at det vil bli rom for Solskjær til å hente inn én ekstra spiller i løpet av vinteren.

Så langt har klubben hentet Aaron Wan-Bissaka, Daniel James og Harry Maguire under nordmannens ledelse.

Torsdag spiller Solskjær og hans menn mot Partizan i Europa League. United topper sin gruppe og en seier hjemme mot serberne vil bety at klubben tar et langt steg mot avansement i den nest gjeveste europacupen.

- Nå handler alt om å få spillere tilbake fra skade og komme oss til neste runde (i Europa League), sier Solskjær.