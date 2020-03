Solskjær med åpent brev til fansen

- Vi må tilpasse oss en ny måte å leve på, skriver Uniteds norske trener.

Brevet som ble publisert på Uniteds nettsider og klubbens kontoer i sosiale medier tirsdag kveld er undertegnet Solskjær og Casey Stoney. Sistnevnte er trener for Uniteds kvinnelag.

Sammen kommer duoen med en klar oppfordring til supporterne om å være lojale mot myndighetenes budskap om å holde seg mest mulig hjemme for å unngå ytterligere spredning av koronaviruset.

«Vi må alle – både fans, spillere og trenere – tilpasse oss en ny måte å leve på, uten vår vanlige fotballdose, fordi vi alle er enige om at folks helse i øyeblikket er mye viktigere», skriver Solskjær og Stoney.

Vil ha digitale møter

Deretter oppfordrer de til felles kamp mot viruspandemien og understreker viktigheten av at alle følger retningslinjene myndighetene har besluttet.

«Til alles beste må vi endre måten vi opptrer på og se på nye måter å kommunisere på. Vi er i den heldige situasjonen at mange av oss har tilgang til teknologi som gjør oss i stand til å ha videosamtaler med mennesker, slik at vi fortsatt kan se venner og familie ansikt til ansikt», heter det videre i brevet.

«Ved å gjøre disse endringene, eller helt enkelt sørge for at vi ringes i stedet for å møtes, kan vi bidra til å redde liv», legger Solskjær og Stoney til.

Takker helseheltene

United-managerne takker helsearbeiderne som jobber hardt for å hjelpe mennesker som er smittet av koronaviruset, og sender også en hilsen til alle som er berørt av pandemien.

All engelsk fotball er stanset fram til 30. april. I øyeblikket er det stor usikkerhet rundt om nye utsettelser kan komme.

Britiske myndigheter iverksatte tirsdag tiltak som innebærer at befolkningen kun skal forlate sine hjem for å gjøre strengt nødvendig arbeid, handle mat og medisiner samt gjennomføre én daglig økt med fysisk aktivitet.

