Solskjær med dårlig Pogba-nytt: - Han er ikke i nærheten

Det er ikke sikkert at den franske stjernespilleren kommer på banen igjen for Manchester United denne sesongen.

Paul Pogba er ute med skade og manager Ole Gunnar Solskjær vet fortsatt ikke når den franske superstjernen er tilbake i spill for Manchester United.

Pogba har vært ute med skade siden i fjor vinter og nå er det usikkert om midtbanespilleren kommer til å spille for United igjen denne sesongen.

Profilen har kun spilt åtte kamper for United denne sesongen og var sist på banen i 4-1-seieren over Newcastle 2. juledag i fjor. Samtidig raser ryktene om at stjernen ønsker seg vekk fra klubben og Pogba har blitt et uromoment for Solskjær.

Solskjær: - Ikke i nærheten



Nordmannen innrømmer at han ikke vet når midtbanespilleren er tilbake.

- Han har ikke trent sammen med resten av laget enda. Han er ikke i nærheten av det, sier nordmannen om stjernen, ifølge The Mirror.

Selv om Pogba til stadighet kobles bort, og både broren Mathias og agent Mino Raiola har gjort sitt til å sette fyr på disse spekulasjonene den siste tiden, så står Solskjær på at franskmannen er desperat etter å komme tilbake i spill for United.

Pogba har blant annet blitt koblet med Juventus i Italia.

Til tross for at Pogba bare har spilt åtte kamper, vil ikke Uniteds norske manager være med på at det har vært en katastrofal sesong for stjernespilleren.

- Du får ikke den overskriften av meg, sier manageren.

- Det siste du ønsker som spiller er å være skadet og ikke kunne bidra i laget. Paul er en fotballspiller og han ønsker å spille fotball- Han vet at han må jobbe hardt for å komme tilbake på sitt beste, sier Solskjær.

- En tøff periode



Han medgir at det er en utfordring for Pogba å komme tilbake i toppform.

- Han har vært ute så lenge nå, så det er en utfordring å komme seg i form. Jeg har selv vært ute med langtidsskade og det er en tøff periode i karrieren. Men det er en del av det å være en fotballspiller, mener nordmannen.

- Han har fjernet gipsen, så når han kommer tilbake hit, skal vi integrere ham med resten av laget igjen. Det skjer forhåpentligvis snart. Han løper på tredemølle nå, så det nærmer seg. Det har gått lang tid, så jeg håper vi får se ham snart, sier han.

På samme pressekonferanse kunne Solskjær også bekrefte at Marcus Rashford trolig blir ute lengre enn det som var ventet. Ifølge United-manageren kan det fort ta noen måneder før spissen er tilbake på banen.