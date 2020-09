Solskjær med Greenwood-råd: - Han er velkommen på kurs

Etter seieren mot Championship-klubben Luton, var Ole Gunnar Solskjær tydelig på hva stortalentet Mason Greenwood må forbedre.

Manchester United-angriper Greenwood startet på benken i ligacupkampen mot Luton, men unggutten kom inn og scoret på overtid i Premier League-klubbens 3-0-seier.

Engelskmannen har figurert som kantspiller i de fleste kampene under Solskjær, og har levert bra med målpoeng. Men til tross for scoring, mener nordmannen at 18-åringen fortsatt har ting å gå på for å kunne spille spiss.

- Kan trene med meg

Greenwood kom også inn som kantspiller mot Luton. Etter kampen hadde United-sjefen en klar formening om hva unggutten må forbedre om han vil spille midtspiss.

- Hvis han skal begynne å spille som en nummer ni, må han lære seg å heade ballen. Jeg pleier å fortelle han det. Hvis det skulle være et ønske, kan han bli med meg og trene på det, fortsetter United-manageren.

Juan Mata sendte de røde djevlene i føringen, før innbytterne Marcus Rashford og nevnte Greenwood kom inn og avgjorde med hver sin scoring.

- Mason hadde en fantastisk sesong i fjor. Det var viktig for han å få scoringen sin, for nå er på selvtilliten og sulten tilbake, forteller Solskjær til Daily Mail etter kampen.

GIR RÅD: Ole Gunnar Solskjær mener Mason Greenwood trene på å heade for å bli en mer komplett spiss. Foto: Dave Thompson (NTB)

Fornøyd manager

Den tidligere Molde-treneren forteller at han ikke hadde planer om å bruke stjernene sine, men følte seg presset av Luton.

- Det lå ikke planene at de skulle spille, men jeg merket at vi trengte noen endringer i laget underveis. De gjorde det godt når de kom inn, og jobbet hardt for laget.

Solskjær er også imponert over sine motstandere fra Championship.

- Nivået i engelsk fotball blir bare bedre og bedre, også i Championship. Luton spilte godt, og fikk oss til å jobbe hardt gjennom hele kampen, sier nordmannen avslutningsvis.