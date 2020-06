Solskjær med klar advarsel til Manchester United-spillerne

Ole Gunnar Solskjær er klar på hva konsekvensen blir dersom United-spillerne ikke leverer.

Manchester United er inne i en god periode og har så langt ikke tapt en kamp etter at fotballen startet opp igjen etter koronapausen.

United-spillerne, og spesielt spissene, bør imidlertid på ingen måte ligge på latsiden.

I hvert fall ikke hvis vi skal tolke ut ifra Solskjærs siste uttalelser til engelsk presse.

Både Marcus Rashford og Anthony Martial har scoret 19 mål hver denne sesongen, men United-manageren er forberedt på at han kan måtte komme til å forsterke spissplassen i klubben dersom laget skal utfordre om titler i årene som kommer.

United-manageren gjør det klart at han ikke er redd for å erstatte sine spillere dersom de ikke leverer.

- Man trenger konkurranse om plassene, sier Solskjær ifølge The Guardian.

GODE NOK? Både Marcus Rashford og Anthony Martial har levert gode prestasjoner denne sesongen, men ingen skal føle seg trykke, skal vi tro Solskjær. Foto: Pa Wire (Pa Photos)

Solskjær advarer



Nordmannen mener spillerne ikke har noe i Manchester United å gjøre dersom de ikke venter seg en hard kamp for å komme på laget.

- Hvis du tror at du har en helt egen rett til å spille hver eneste kamp og at du tror at du gjør det så bra at vi ikke kommer til å se etter andre spillere som kan erstatte deg, så er du på helt feil sted, forklarer Solskjær.

Den tidligere United-spissen trekker frem sin egen tid som United-spiller som et eksempel.

- Jeg har selv vært her i mange år som spiss og i løpet av perioden kom Teddy Sheringham, Dwight Yorke, Ruud van Nistelrooy, Wayne Rooney. Vi må alltid se etter måter vi kan forbedre oss og hvis de ikke forbedrer seg så må vi kanskje se etter løsninger et annet sted fordi vi må bli bedre. Vi er for langt unna der vi skal være, slår Solskjær fast.

Møter Brighton



Manchester United ligger for øyeblikket på 6. plass i Premie Leauge, men henger fortsatt med i kampen om den viktige 4. plassen som gir en plass i neste sesongs Champions League.

Tirsdag kveld reiser Solskjær og hans lag til Sør-England for å møte Brighton borte i Premier League.

Oppgjøret starter klokken 21.15 og kan følges i Nettavisens livesystem.