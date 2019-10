Solskjær mener United-profiler kan ha blitt lurt av linjedommerens flagg

Manchester United-manageren om VAR-avgjørelsen på Old Trafford.

Manchester United og Arsenal spilte uavgjort 1-1 på Old Trafford mandag kveld i en kamp som ekspert Roy Keane omtalte som sjokkerende dårlig kvalitetsmessig.

Scott McTominay sendte Ole Gunnar Solskjærs menn i ledelsen, mens en Pierre-Emerick Aubameyang-scoring i andre omgang sørget for uavgjort.

Aubameyang ble først avvinket for offside da han satte inn sitt mål, men etter at VAR hadde sjekket situasjonen, ble scoringen godkjent. TV-bildene viste at flere United-spillere også følte at det var offside og markerte dette tydelig da spissen scoret.

UNDER PRESS: Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær. Foto: Jason Cairnduff (Reuters / NTB scanpix)

Det førte til at flere United-spillere opptrådte noe passivt ved utligningen.

Veteran Ashley Young, som var nær målscoreren inne i feltet, så blant annet ut til å være mer opptatt av å vinke til dommeren, enn å forsøke å stoppe Arsenal-spissen.

Etter kampen innrømmer United-manager Solskjær at hans spillere kan ha blitt litt lurt av at linjedommeren vinket for offside såpass tidlig i denne situasjonen.

- Det er ingen tvil om at Ashley holder hånden i været fordi han ser rett bort på linjedommeren. Det er mulig han nølte litt som en følge av det og det er mulig at han kunne blokkert avslutningen. Det er uansett ingen trøst for oss. Det er ikke tvil om at det var riktig å godkjenne scoringen, sier nordmannen ifølge The Telegraph.

Solskjær mener likevel at linjedommeren påvirket situasjonen.

- Han hadde en avgjørende påvirkning da han løftet flagget. I slike situasjoner kan han godt vente litt og heller løfte flagget senere. Men det er opp til dommeren.

- I mange straffesituasjoner er det slik at hvis dommeren ikke ser det, så kan du ikke gå tilbake å dømme straffe. VAR er fortsatt et prosjekt under utvikling og Arsenal fortjente målet sitt her, sier den norske manageren.

Mandagens resultatet betyr at United har fått sin verste ligaåpning på 30 år. Keeper David De Gea mener laget bør vinne kamper som den mot Arsenal.

- Dette er Manchester United. Vi spilte på Old Trafford, så vi burde ha vunnet kampen. Vi er et ungt lag, men gutta må spille bedre enn det de gjør.

- Vi vet vi må bli bedre og jobber hardt for å få det til, sier spanjolen.

Manchester United er nummer ti i Premier League med ni poeng etter sju kamper.

Arsenal er nummer fire på tabellen med 12 poeng.