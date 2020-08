Solskjær og Solbakken hyller hverandre før det norske treneroppgjøret i Europa League

- Selv som Liverpool-fan er jeg stolt av at vi nordmenn har en trener i en av de største klubbene i verden, sier Ståle Solbakken dagen før møtet med Ole Gunnar Solskjær og Manchester United.

Mandag kveld møtes Ole Gunnar Solskjærs Manchester United og Ståle Solbakkens FC København i kvartfinalen i Europa League i Köln.

På pressekonferansen dagen før kampen ble de to norske trenerne bedt om å svare på hvem de vurderte som den beste treneren av de to.

- Selv som Liverpool-fan er jeg stolt

Ståle Solbakken mener det er vanskelig å sammenligne seg med Manchester United-manageren.

- Jeg vet ikke hvem som er den beste treneren av oss, men jeg vet at han er spissen for en av de største klubbene i verden, så akkurat nå er det vanskelig å sammenligne oss. Men selv som Liverpool-fan er jeg stolt av at vi nordmenn har en trener i en av de største klubbene i verden, og han har vist sin autoritet i en stor klubb, sa Solbakken.

Heller ikke Solskjær ønsket å snakke mye om styrkeforholdet trenerne imellom og kom i stedet med et lite stikk mot FCK-treneren.

- Det er ikke meg mot Ståle. Han har hatt en meget flott karriere. Han har omkring 750 kamper eller noe slik. Jeg er på vei mot rundt 400, så jeg er ikke helt ny. Ståle er en smule eldre enn meg, og det kan du se. Jeg har begynt å bli litt grå på toppen, men forhåpentligvis beholder jeg håret, gliste Solskjær.

- Vet hvordan Ståle har bygget klubben

United-manageren er imponert over det Solbakken har fått til i FC København.

- Jeg er ikke overrasket over at FCK er kommet så langt i turneringen. Jeg vet hvordan Ståle har bygget klubben, og jeg har kjent ham i mange år. FCK har en god historie i europeiske turneringer.

- FCKs største styrket er samarbeidet og hvor velorganisert laget er. Ståle har også et lag med gode individualister, og han har også tre meget spennende, unge angriper, sa Solskjær og sikret trolig til Mikkel Kaufmann, Mohamed Daramy og Jonas Wind.

Kampstart i Köln er 21.00 mandag kveld, og du kan følge kampen i vårt livesystem.