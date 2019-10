Solskjær og United kobles med stjerne: Nye opplysninger setter fart på ryktene

Skal være helt ute i kulden.

Mario Mandzukic har blitt heftig koblet med Manchester United en periode og nå tyder mye på at den 33 år gamle kroaten bytter klubb i januarvinduet.

Samtidig har ikke manager Ole Gunnar Solskjær lagt skjul på at han kunne trenge et par forsterkninger inn i løpet av vintervinduet, som åpner i januar.

Juventus-trener Maurizio Sarri har nemlig bekreftet at Mandzukic har inngått en avtale med «en gamle dame» som gjør at han ikke lenger trener med den øvrige troppen.

Ikke vært på banen



Mandzukic har ikke vært på banen for Juventus denne sesongen og helt siden i sommer har det versert rykter om at Manchester United ønsker ham.

PÅ VEI TIL UNITED? Mario Mandzukic. Foto: Jonathan Moscrop (Pa Photos / NTB scanpix)

Ifølge Sarri trener ikke bare Mandzukic for seg selv, han er heller ikke med på klubbens videoanalysemøter eller andre møter i regi av klubben.

Dette skal altså skje etter at Mandzukic har blitt enig med klubben om en slik ordning, skriver Daily Mail fredag.

Under Massimiliano Allegri var Mandzukic en viktig brikke i Juventus-laget, og den tidligere sjefen har aldri lagt skjul på sin begeistring for 33-åringen. Sarri å sin side, som overtok trenerjobben i sommer, har ikke hatt kroaten med i sine planer.

Mandzukic har vært en stor profil i Fotball-Europa de siste ti årene. Han har spilt for klubber som Wolfsburg, Bayern München, Atletico Madrid og Juventus.

Han har også vært en sentral mann på det kroatiske landslaget, et lag som spilte seg helt til finalen under VM i 2018. Under EM i 2012 ble Mandzukic toppscorer.

For Juventus har veteranen spilt 162 kamper og scoret 44 mål. Han har vunnet fire ligamesterskap og spilt i en Champions League-finale - den endte med tap.

Under Champions League-finalen mot Real Madrid på Millenium stadion i Cardiff i 2017, nettet kroaten et spektakulært mål i første omgang.

Får selskap av Allegri?



Mandzukic har som kjent blitt heftig koblet med Manchester United, noe som også hans gamle trener i Juventus, Massimiliano Allegri har blitt den siste tiden.

Ryktene vil ha det til at treneren ønsker både Mandzukic og tidligere Liverpool-spiller Emre Can med seg på lasset, om han skulle lande jobben på Old Trafford, selv om akkurat Mandzukic kobles med en United-overgang uavhengig av om italieneren tar over etter Solskjær.

Allegri seiler imidlertid opp som en stor favoritt til å erstatte Ole Gunnar Solskjær i managerstolen, skulle nordmannen få sparken i Premier League-klubben.

United har fått en tung start på sesongen, og før søndagens møte med ligaleder Liverpool, ligger Solskjærs lag 15 poeng bak rivalen fra Merseyside.