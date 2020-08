Solskjær og United til semifinale etter drama mot Solbakkens FC København

Manchester United trengte ekstraomganger for å avgjøre kvartfinalen i Europa League.

MANCHESTER UNITED - FC KØBENHAVN 1-0 (e.e.o.):

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United var favoritter før møtet med Ståle Solbakkens FC København mandag kveld, men oppgjøret ble jevnspilt.

Spesielt de første 20 minuttene var danskene friske, samtidig som Solskjærs menn virket, tunge, slitne og gjorde flere enkle feil ute på gresset i Köln.

Semb: - Ganske sensasjonelt

I kommentatorboksen for TV 2 satt Øyvind Alsaker og Nils Johan Semb. De påpekte flere ganger i første omgang at det var rusk i United-maskineriet.

- Følg med på United, de har veldig dårlig press på ballfører, og ikke noe tempo i forsvarsspillet. Her er det veldig mye rusk. Det er balltap på egen banehalvdel som gjør at det er kort vei til mål, og lett for FCK å utnytte overganger, sa Semb.

Etter rundt 40 minutters spill hadde storlaget fra England knapt skapt en sjanse, noe som fikk Semb til å reagere ytterligere.

- Det er ganske sensasjonelt, sa den tidligere landslagssjefen.

- Det er noe med rytmen, det er et eller annet som lugger for Manchester United om dagen, fulgte kollega Alsaker opp.

Til semifinale

Også Åge Hareide, som var ekspert i studio, var lite imponert over det han fikk se av sin tidligere elev Solskjær og hans lag de første 45 minuttene.

- Det er sløvt og svakt, sa Hareide og ventet at Solskjær kom til å levere en tordentale til spillerne i pausen.

Heller ikke etter pause klarte United å avgjøre kampen og dermed gikk oppgjøret til ekstraomganger. Fem minutter ut i første ekstraomgang tok United ledelsen. Bruno Fernandes sendte Solskjærs menn foran fra straffemerket.

Siden det nå kun spilles en kamp på nøytral bane og ikke hjemme- og bortekamp som vanlig, er det dermed United som er klar for semifinale i Europa League siden det ikke ble flere scoringer enn portugiserens fulltreffer fra krittmerket.

FCK åpnet best

Det var Solbakkens menn som virket mest tent fra start og det danske laget skapte flere gode sjanser de første 20 minuttene i Köln. United på sin side virket litt ukonsentrerte og slurvet uvanlig mye da de hadde ballen i laget.

Etter 13 minutter fikk FCK sin første store sjanse. Pep Biel slo inn i feltet og i boksen var unggutten Mohammed Daramy nær ved å komme på ballen, men United-stopper Eric Bailly kom seg foran og fikk blokkert på glimrende vis.

GODE I EUROPA: Ståle Solbakken og hans FC København. Foto: Wolfgang Rattay (AP / NTB scanpix)

Noen minutter senere var danskene farlig frampå igjen. Daramy ble spilt fri i bakrommet etter at Fred hadde sparket vekk ballen. Spissen kom seg fri og fikk dratt unna en forsvarer som kom bakfra, men Harry Maguire fikk blokket avslutningen.

Returen havnet i beina på Jens Stage. Han klinket til på volley fra distanse, men inne i feltet sto Paul Pogba og franskmannen fikk styrt ballen unna farlig område.

VAR grep inn

Eter 22 minutter ble det blåst straffe til United da Anthony Martial gikk i bakken, men VAR var raskt frampå å konkluderte med at det ikke skulle skytes straffespark.

United hadde en del ball, men skapte svært lite offensivt. Da kampen passerte 40 minutter hadde ikke Solskjærs menn hatt en skikkelig målsjanse.

Rett før pause fant imidlertid Mason Greenwood nettmaskene. Spissen ble spilt fri og avsluttet forbi FCK-keeper Karl-Johan Johnsson fra spiss vinkel.

Avslutningen var glimrende, men igjen grep VAR inn. TV-bildene viste at United-spilleren var i offside da han ble spilt igjen og målet ble annullert.

Kort tid etter blåse dommeren for pause. Det sto fortsatt 0-0 mellom lagene.

Stolpen

Etter 55 minutter kom det nok en annullering. Greenwood viste igjen at han er en strålende avslutter. 18-åringen vendte lynraskt opp og fyrte av, men ballen traff stolpen. Marcus Rashford satte returen i mål, men dro fordel av en offsideposisjon i det skuddet fra lagkameraten gikk og målet ble dermed underkjent.

Noen minutter senere satte også Bruno Fernandes ballen i stolpen og det nærmet se stadig scoring for Ole Gunnar Solskjærs menn.

Til tross for gode muligheter, var det likevel noe tamt over det engelske storlaget og FC København hadde også sin sjanser til å ta ledelsen.

IMPONERTE: Rasmus Falk var blant dem som imponerte stort fro FC København. Foto: Wolfgang Rattay (AFP / NTB scanpix)

Etter 65 minutter fikk Solbakkens menn en eventyrlig mulighet. Rasmus Falk imponerte da han tok seg forbi både Fred og Brandon Williams nede ved dødlinjen, før han slo ut mot Rasmus Wind. Han la videre til Bryan Oviedo, som avsluttet fra kort hold, men Bailly sto på rett plass og fikk blokket skuddet.

Ti minutter før slutt ropte danskene på straffe da Guillermo Varela gikk i bakken inne i feltet etter en duell med Williams, men dommeren sto godt plassert og vinklet spillet videre. TV-reprisen viste at de nok var en god avgjørelse.

Så var det Anthony Martial sin tur. Franskmannen sendte i vei et skudd med retning mot krysset, men FCKs svenske keeper reddet på mesterlig vis.

Ekstraomganger

På overtid driblet den samme Martial seg gjennom hele København-forsvaret og var på vei igjennom, men Victor Nelson fikk taklet United-profilen i siste liten.

Dermed forble det målløst i ordinær tid og kampen gikk til ekstraomganger.

I forlengelsen ble Martial på ny aktuell. United-spilleren dro seg igjennom og avsluttet rundt fem minutter ut i første ekstraomgang, men Johnsson leverte en ny, sterk redning. United vant imidlertid returen og ballen ble lempet inn igjen mot Martial, som ble lagt i bakken av Andreas Bjelland. Dommerken dømte straffe.

Fra krittet var Bruno Fernandes sikker og United var foran.

United skapte en rekke gode sjanser etter scoringen, men Johnsson i FCK-buret leverte en glimrende kamp og vartet opp med redning etter redning, og dermed sto det fortsatt bare 1-0 til Solskjærs menn etter første ekstraomgang.

I andre omgang yppet København seg ved et par anledninger, men United holdt stand og sikret seg dermed en plass i semifinalen av Europa League.