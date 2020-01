Solskjær om disiplinærsak: – Alle så at det var en forseelse

Manchester United har havnet i Det engelske fotballforbundets søkelys etter friske dommerprotester. Ole Gunnar Solskjær går langt i å forsvare sine spillere.

Episoden som har utløst reaksjonen fra fotballforbundet i England stammer fra søndagens storkamp mot Liverpool. Der trodde Roberto Firmino han hadde gitt Liverpool 2-0 drøyt midtveis i første omgang.

Dommer Craig Pawson godkjente først målet, til voldsomme reaksjoner fra United-spillerne. Mest sint var keeper David de Gea, som mente han hadde blitt offer for en forseelse i luftduell med Virgil van Dijk i forkant av scoringen.

VAR-sjekken ga spanjolen medhold slik at målet ble annullert.

Tirsdag opplyste samtidig Det engelske fotballforbundet (FA) at det er opprettet sak mot Manchester United som klubb som følge av spillernes reaksjoner mot dommer Pawson søndag.

– Det påstås at klubben ikke klarte å sørge for at spillerne oppførte seg på en tilbørlig måte i det 26. minutt av Premier League-møtet med Liverpool søndag, heter det fra FA.

Da Ole Gunnar Solskjær møtte pressen tirsdag ble han konfrontert med saken som er innledet mot klubben.

– Kanskje skal jeg ikke snakke for mye om det. La oss få den avgjørelsen unnagjort, men målet ble annullert. Jeg reagerte selv, for alle kunne se at det var en forseelse, sa han og trakk på smilebåndet.

David de Gea fikk gult kort av dommer Pawson for sine protester.

Skryter av kollegaen

United røk til slutt 0-2 for Liverpool på Anfield. Solskjær nekter imidlertid å se mørkt på det laget hans leverte.

– Vi har tapt mot Liverpool, et lag dere alle sier er fantastisk. Vi var med i kampen til siste spark. For meg er det å gå framover. Vi er selvsagt skuffet og vil ikke ligge bak dem på tabellen, men det var tegn på at vi er på rett spor, sa han tirsdag.

Onsdag kommer Burnley på besøk til Old Trafford. Mannskapet til Sean Dyche fikk en kjærkommen seier mot Leicester sist etter en tung periode.

Solskjær tar oppgaven som venter på største alvor og kaller manager Dyche «fantastisk».

– Vi spilte mot dem for to-tre uker siden. Da måtte vi jobbe veldig hardt for å ta poengene. Hver gang vi møter dem vet vi at vi må fortjene seieren. Vi skal gå til denne kampen som om de har vunnet fem på rad, sa han.

Rashfords fravær

Stjernespissen Marcus Rashford er skadd og ute i mange uker. Solskjær er klar på at måltyven skal få den tiden han trenger for å bli skadefri.

– Marcus vet at dette ikke er det han ønsket, men han er alltid positiv og vil tilbake så raskt som mulig, sa Solskjær.

Britiske medier har spekulert i at Rashfords fravær betyr at United må ut på overgangsmarkedet og se etter en erstatter. På den fronten er Solskjær taus.

– Vi skal oppdatere dere når det skjer noe, sa han på tirsdagens pressekonferanse.

Kristiansunderen er opptatt av at spillerne han allerede har, som Mason Greenwood, må ta mer ansvar i Rashfords fravær.

– Mason kommer til å få flere sjanser nå. Det blir flere sjanser på dem vi har.

United er nummer fem i Premier League. Burnley ligger på 14.-plass foran onsdagens møte.

(©NTB)