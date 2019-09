Solskjær om kritisk utspill fra Scholes: - Kan ikke forvente det

Manchester United-sjef Ole Gunnar Solskjær mener klubben er på rett vei, til tross for en svak start på Premier League-sesongen.

Manchester United har fått en treg start på sesongen i Premier League og kun vunnet én av de fire første kampene. Laget ligger så langt på en åttendeplass med fem poeng.

Lørdag kommer Leicester på besøk til Old Trafford. Brendan Rodgers og hans menn har så langt plukket åtte poeng og blir trolig en tøff motstander for vertene.

United-manager Ole Gunnar Solskjær møtte pressen i forbindelse med kampen fredag formiddag. Flere sentrale spillere er usikre til kampen etter landslagspausen.

Ingen Pogba



Paul Pogba, Aaron Wan-Bissaka, Luke Shaw, Anthony Martial og Jesse Lingard har alle blitt omtalt i media som usikre til Leicester-kampen den siste uken.

- Jeg kan ikke love at noen av dem er på banen, men vi skal prøve å få en eller to av dem på benken, i hvert fall. Vi får se når vi kommer til kampen. Neste helg har vi nok flere av dem med. Det er slik fotball er og grunnen til at vi har mange spillere i troppen, sier Solskjær om skadeproblemene rett i forkant av pressekonferansen.

Solskjær sa følgende om situasjonen til Paul Pogba og Anthony Martial:

- Pogba kommer ikke til å rekke kampen, med mindre det skjer et mirakel over natten. Han har ikke vært i stand til å trene 100 prosent, sier nordmannen.

- Vi håper han kan rekke kampen mot West Ham neste uke. Det gjelder for både Paul og Anthony. Jeg tror de skal være klare til den kampen og kan ikke si så mye mer.

Scholes-utspill



Uniteds svake start på sesongen har fått flere eksperter og tidligere spillere til å gå ut i media og synse om situasjonen i storklubben. Én av dem som sjelden holder munn om sine meninger rundt Manchester United, er legenden Paul Scholes.

Scholes, som spilte en rekke sesonger sammen med Solskjær, mente nylig at det vil ta opp til to sesonger før United er i stand til å utfordre omligatittelen i England.

- Manchester United kommer til å være bak Manchester City, Liverpool, Chelsea og Tottenham denne sesongen. Det er slik det er akkurat nå. Vi må være tålmodige med de unge spillerne, men der mer erfarne må ta ansvar nå, sa Scholes.

Scholes sa også at han var meget skuffet over måten flere av de rutinerte spillerne i klubben framstod i møtet med Southampotn sist runde, og antydet at en rekke spillere i Solskjærs nåværende spillertropp nærmest er «daukjøtt».

KRITISK TYPE: Manchester United-legenden Paul Scholes. Foto: Mike Egerton (Pa Photos / NTB scanpix)

Solskjær ble konfrontert med dette utspillet på pressekonferansen.

- Paul vet godt hva det vil si å være United-spiller, og hvis du ser på hvor langt det var mellom oss, City og Liverpool sist sesong, kan han ikke forvente at vi skal utfordre med en gang. Men han ser nok at vi beveger oss i riktig retning, det er jeg sikker på, og vi føler at vi er på riktig vei, svarer Manchester United-sjefen på kritikken fra Scholes.

Håper på De Gea



Et annet tema denne uken er situasjonen til keeper David De Gea. Nettstedet The Athletic skrev tidligere i uken at Juventus vurderer å tilby spanjolen en kontrakt.

De Gea er i forhandlinger med United om en ny avtale, men om den ikke blir undertegnet før nyttår, strå keeperen fritt til å snakke med andre klubber.

- Jeg ønsker at David blir her. Det vet han og David er den beste keeperen i verden, det har vi sett over de siste årene. Jeg håper å sørge for at han avslutter karrieren her i Manchester United på høyeste nivå. Det har vært masse snakk og mange samtaler mellom David og klubben. Vi har troen på at vi skal få dette i havn, sier Solskjær.

Kaptein Maguire?



Lørdagens møte med Leicester blir et møte med gamle lagkamerater for midtstopper Harry Maguire. Han ble hentet fra nettopp Leicester i sommervinduet.

Solskjør føler at verdens dyreste midtstopper har kommet godt i gang i United og legger ikke skjul på at Maguire kan være en framtidig United-kaptein.

- Han er helt klart en ledertype og personligheten til å kunne bli kaptein for en stor klubb. Han er en leder i garderoben både gjennom prestasjoner, status og måten han oppfører seg på. Han er en type som du vil gå i krigen med. Han har alle kvaliteter som en leder skal ha, sier Solskjær om stopperbautaen.