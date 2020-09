Solskjær om påstått misnøye blant fansen: - Det er den lidenskapen vi vil se

Ole Gunnar Solskjær ble konfrontert med misnøye blant Manchester United-fansen på fredagens pressekonferanse.

Denne sommeren har flere av Manchester Uniteds argeste rivaler forsterket spillerstallen kraftig.

Gareth Bale og Sergio Reguilon er på vei inn i Tottenham, Liverpool henter Thiago Alcantara fra Bayern München, mens Chelsea har hentet inn en rekke superstjerner.

Manchester United-fansen har foreløpig måttet nøye seg med signeringen av Donny Van de Beek fra Ajax.

- Vi jobber med saken

På fredagens pressekonferanse, før helgens møte med Crystal Palace, ble Ole Gunnar Solskjær konfrontert med fansens utålmodighet og misnøye i sosiale medier.

Han ba klubbens supportere om å smøre seg med tålmodighet.

- Fansen vil alltid ha det best mulige United-laget å se på. Det er lidenskapen vi ønsker, og med den historien vi har, kan vi se 10-20 år tilbake og se store spillere. Siden Sir Alex dro, har vi hatt femteplass i snitt. I fjor ble vi nummer fire, og jeg tror mange så hvordan laget utvilklet seg, svarte Solskjær.

- Vi ønsker å utvikle oss og gå inn i sesongen med selvtillit. Vi ønsker alltid å gi gruppen en boost, så vi jobber med saken, sa Solskjær videre.

Ville ikke snakke om Sancho

Senere fikk nordmannen spørsmål om hvor sikker han er på å hente inn nye spillere før overgangsvinduet stenger 5. oktober, og han ble spesifikt spurt om Dortmund-spilleren Jadon Sancho.

- Vi har hentet inn Donny (Van de Beek). Jeg er strålende fornøyd med å få ham inn. Han er en eksjepsjonell, herlig gutt og en veldig god spiller som vil gi oss noe.

- Jeg kan ikke si noe om andre lags spillere, av respekt for dem. Jeg kan ikke spekulere. Vi forstår at for å nå enda lengre, må vi for det første utvikle det vi har og for det andre forsterke stallen. La oss bare vente og se om vi kan lykkes med å få noen inn. Jeg har vært i dialog med klubben selvfølgelig. Vi diskuterer hele siden, så la oss se, sa Solskjær.

Nordmannen trakk fra Bruno Fernandes, Harry Maguire og Aaron Wan-Bissaka som gode signeringer gjort under hans ledelse.

Lørdag spiller Manchester United sin første seriekamp for sesongen når Roy Hodgson og Crystal Palace er motstander på Old Trafford klokken 18.30.