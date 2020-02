Solskjær om Sarr-saken: - Må respektere den rettslige prosessen

- Dette er en sak som går gjennom rettssystemet i Norge. Vi må respektere den rettslige prosessen der, sa Ole Gunnar Solskjær på fredagens pressekonferanse.

Denne uken nådde saken om Babacar Sarr og voldtektsanklagene mot den tidligere Molde-spilleren engelsk presse.

The Telegraph kjørte ut en pakke med flere saker om temaet på sine nettsider, blant annet med spørsmålene Manchester United ikke svarte på.

På fredagens pressekonferanse i forkant av mandagens møte med Chelsea ble Solskjær konfrontert med saken av Telegraph-journalist Ben Rumsby.

SPILLER OG TRENER: Babacar Sarr og Ole Gunnar Solskjær etter en kamp mot Viking i 2016. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

- Må respektere rettsprosessen

Han la fram kritikk fra et av de angivelige ofrene, som uttalte at Solskjær ikke burde trene Manchester United på grunn av hvordan han håndterte Sarr-saken som Molde-trener.

- Jeg tror jeg bare kan svare det jeg har svart gjennom klubben. Dette er en sak som går gjennom rettssystemet i Norge. Vi må respektere den rettslige prosessen der, svarte Solskjær.

- Jeg forstår hvor vanskelig denne situasjonen er. Du ville ikke at noen skal være i en slik situasjon. Ingen som er involvert i den saken har det bra. Det er svaret mitt, sa Solskjær videre.

Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Tiltalt for ny voldtekt

Den tidligere Molde-spilleren Babacar Sarr er nå tiltalt for to voldtekter mot to ulike kvinner i Norge.

Den ene voldtektssaken har flere ganger har vært berammet i lagmannsretten, men blitt utsatt alle gangene.

Voldtektssaken det nå dreier seg om skal ha skjedd i Oslo natt til 25. november 2018. Nettavisen er gjort kjent med at anklagene opprinnelig var at samme kvinne skulle ha blitt voldtatt to ganger på ulike hoteller i sentrum av hovedstaden og på Frogner vest i Oslo.

Sarr befinner seg for tiden i Saudi-Arabia, hvor han inntil nylig spilte for klubben Damac.

Kripos og Interpol har hatt vanskeligheter med å få direktekontakt med den tidligere Molde-spilleren. Det fremgår også av kjennelser fra Frostating lagmannsrett at det har vært vanskelig for påtalemyndigheten og retten å få tilbakemelding på henvendelser de har sendt til Sarr.

Nettavisen snakket med Sarr

Men i helgen fikk Nettavisen kontakt med ham på telefon i Saudi-Arabia.

- Hvordan stiller du deg til anklagene?

- Det ønsker jeg ikke å si noe om.

- Har du begått det som hevdes av norsk politi?

- Jeg sier ingenting til deg om dette.

- Hva er årsaken til at du ikke vil gi din versjon?

- Jeg vil ikke kommentere saken. Snakk med min advokat.

I løpet av samtalen sier Sarr at det er advokat Larsen som representerer ham. Men han nekter å svare på noen spørsmål selv.

Sarr er fortsatt etterlyst internasjonalt med pågripelsesbegjæring. Etterlysningen gjelder begge voldtektstiltalene. Det har så langt vært en omstendelig prosess med å få Sarr tilbake til Norge.

Han har også vært under etterforskning i en tredje voldtektssak som skal ha skjedd i 2014. Nettavisen er kjent med at politiet har sikret DNA-bevis på at det har vært seksuell omgang mellom Sarr og kvinnen.