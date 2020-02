Solskjær om spillerne som har forlatt United: - Det måtte gjøres

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær gjentar at det er en stor jobb å gjenreise Premier League-giganten og at han måtte «rive ned huset» for å kunne bygge det opp igjen på nytt.

46-åringen har tatt fatt på en stor opprydning i stallen etter at han ble utpekt som permanent manager for storklubben i mars i fjor.

Profiler som Romelu Lukaku, Ashley Young, Ander Herrera, og Antonio Valencia har forsvunnet fra klubben etter nordmannens ankomst, samtidig som Alexis Sanchez, Chris Smalling, og Marcos Rojo er blant dem som har blitt lånt til andre klubber.

Solskjær: - Måtte rive huset



I et intervju gjengitt av Daily Mail mandag, forteller Solskjær at han var nødt til sende noen av spillerne på dør, fordi de ikke ønsket å være en del av klubben.

- Som jeg har sagt før, så er dette et lag som må bygges på nytt. Vi måtte «rive ned huset» og kvitte oss med noen spillere som i sitt eget hode var overbevist om at de ikke ville være her, sier han.

- De spillerne vi har her nå, de er villig til å strekke seg ekstra langt. Det er den kulturen jeg ønsker her. Det er United-kulturen. Jeg vet at vi ikke lenger er i sir Alex Ferguson-æraen, men de spillerne vi har, de har rett mentalitet og de har gode personligheter, sier Manchester United-manageren videre.

Har hentet flere nye



I tillegg til å sende flere spillere bort fra klubben, har Solskjær også hentet inn nye folk. Nå i januarvinduet kom portugiseren Bruno Fernandes permanent inn fra Sporting, mens spissen Odion Igahlo ble leid inn for å dekke opp for Marcus Rashford, som er ute med en skade. I tillegg har nordmannen hentet inn spillere som Harry Maguire, Daniel James og Aaron Wan-Bissaka under tiden som sjef i klubben.

- Det er den første boksen jeg sjekker av. Du får ikke bli værende her om du ikke gir alt for laget, sier Solskjær om spillerne som ikke lenger er en del av troppen.

- Denne gruppen med spillere har ikke erfaringen med å vinne noe enda. Men det kommer garantert i løpet av de neste årene. Det er det vi jobber mot, og det er derfor de spillerne vi har nå, er her, sier Solskjær.

- Det måtte gjøres



United-manageren tror fansen forstår hva han forsøker å få til.

- De ser hva vi prøver på og det vi gjorde måtte gjøres, sier 46-åringen.

Den inneværende sesongen har imidlertid ikke vært noen stor sportslig suksess for Solskjær og hans menn. Klubben ligger som nummer sju i Premier League og risikerer å havne utenfor Champions League - også neste sesong.

Opp til Chelsea på den viktige fjerdeplassen er det seks poeng etter 25 ligarunder. Opp til lederlaget Liverpool er det solide 38 poeng.

United henger imidlertid fortsatt med i Europa League og kan kvalifisere seg direkte til Champions League ved å vinne den turneringen i vår.