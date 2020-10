Solskjær oppgitt over Premier League-avgjørelse: - Kan ikke fatte det

Manchester United-manageren er ikke fornøyd med dagens regel.

Ole Gunnar Solskjær uttrykte sin frustrasjon da han på fredagens pressekonferanse ble spurt om Premier Leagues regelverk knyttet til antall bytter i løpet av en kamp.

På grunn av den voldsomme kampbelastningen denne sesongen har man i europacupspill tillatt fem bytter i løpet av en kamp.

Det samme ble foreslått i Premier League, men et flertall av klubbene stemte mot dette forslaget. Dermed er det fortsatt kun tillatt å gjøre tre bytter.

Oppgitt Solskjær

United-manager Solskjær er helt tydelig på at han skulle ønske de kunne ha muligheten til å bytte fem spillere i løpet av et oppgjør.

- Helt klart. Jeg forstår det ikke og jeg kan ikke fatte at det ble stemt mot det. Vi må passe på spillerne. Denne sesongen er den mest krevende gjennom tidene, sier Solskjær på fredagens pressekonferanse.

Det har blitt spekulert i at flere bytter vil være til fordel for de største klubbene med bredere spillerstaller og at det trolig derfor ble stemt mot fem bytter denne sesongen.

Solskjær mener imidlertid at spillernes helse må komme først.

- Jeg kan skjønne grunnen til at klubber stemte mot, men hvis man tar et steg tilbake og tenker på disse profesjonelle spillerne og deres fysiske og psykiske helse, så ville den eneste fornuftige avgjørelsen være at vi kunne hvilt flere spillere. Vi har allerede sett flere skader i Premier League. Vi som manager må passe på spillerne, sier Solskjær.

REAGERER: Også Frank Lampard er lite begeistret for Premier Leagues regelverk når det kommer til antall bytter. Foto: (AP)

Flere frustrerte managere



Nordmannen er langt i fra den eneste Premier League-manageren som lar seg frustrere av dagens regel.

Tidligere har Jürgen Klopp ytret sin irritasjon over at det kun er tillatt med tre bytter i denne svært hektiske sesongen.

Han har fått støtte av Chelsea-manager Frank Lampard.

- Dette er helt uvanlige tider og det kommer ikke til å endre seg med det første. Påkjenningen for spillerne er enorme i hver eneste klubb. Jeg snakker ikke bare om min tropp, jeg snakker om spillere i hver eneste klubb som blir bedt om å spille kamp dag etter dag og som risikerer å skade seg, sier Lampard ifølge Liverpool Echo.

Lampard spår at det tøffe kampprogrammet kan få konsekvenser.

- Det kommer til å bli en helt annerledes sesong og vi kan ikke kontrollere det, sier Lampard.

United møter Arsenal

Flere av de engelske topplagene var denne uken i aksjon i Europa-cuper. Nå venter en ny runde med Premier League-fotball.

For Solskjær og Manchester United betyr det kamp mot Arsenal søndag ettermiddag.

United-manageren venter seg en tøff kamp og nordmannen roser Arsenal-manager Mikel Arteta for jobben han har gjort i London-klubben til nå.

- Du kan se hva han gjør, at han har sine egne tanker og at han har jobbet under en topptrener tidligere. Man har et godt grunnlag når man allerede har vunnet noe når man starter en karriere som manager. Jeg synes de har funnet en manager som ønsker det beste for klubben, sier Solskjær.

Kampen har avspark søndag klokken 17:30.

Helgens Premier League-runde starter allerede fredag kveld med Wolverhampton mot Crystal Palace klokken 21.00.