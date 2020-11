Solskjær raste. Nå kritiseres han av Berbatov: - Det kommer ikke til å ende bra

Dimitar Berbatov mener Solskjær bruker det tøffe kampprogrammet som en unnskyldning for dårlige prestasjoner.

Etter Manchester United slo Everton 3-1 lørdag ettermiddag skapte Ole Gunnar Solskjær overskrifter da han ble intervjuet etter kampen.

Den normalt så ganske sindige nordmøringen raste over det tette kampprogrammet, og var spesielt irritert over at laget hans måtte spille kamp tidlig lørdag etter bortekamp i midtuka i Champions League.

– Fotballforbundet la opp til at vi skulle tape. Vi kom hjem fra Tyrkia torsdag morgen og spiller så tidlig lørdag. Det er helt håpløst, sa han etter kampen og fortsatte:

- Vi ble satt opp til å mislykkes. Jeg vil snakke med deg om kamptidspunktet. De satt oss opp til å feile. Vi fikk Luke Shaw skadet i dag fordi vi har vært i Tyrkia og har spilt masse kamper allerede.

LES OGSÅ: Solskjær raste etter seier: – Det er absolutt skamløst

Og Solskjær fikk rett i at Shaw ble skadet. Manchester United bekreftet tirsdag at engelskmannen er ute med skade i en måned.

Vil ikke høre unnskyldninger

Men ikke alle synes Solskjær sin kritikk av kampprogrammet er berettiget. Dimitar Berbatov, som spilte for United fra 2008 til 2012, mener problemet ikke er det tøffe kampprogrammet, men at Solskjær sitt mannskap leverer for ustabilt.

- Denne sesongen er annerledes, det er mange kamper i løpet av kort tid. Kamper i Premier League, i Europa og så plutselig landslagsopphold, men dette kan ikke bli brukt som en unnskyldning, sier Berbatov til Betfair ifølge Daily Mail.

Den tidligere storscoreren bruker også anledningen til å komme med et lite stikk til Solskjær.

- United har hatt tette kampprogram i mange år - i min tid og til og med før min tid. United er vant med å spille i Premier Legaue, Europa og i cuper - vi pleide å vinne de i tillegg, forteller han.

Berbatov påpeker også at situasjonen ikke er spesiell for United, men at den er lik for alle. Bulgareren mener også at kampprogrammet ikke kan brukes som en unnskyldning for prestasjonene på banen.

LES OGSÅ: Jamie Carragher om kollegaen Roy Keane: - Han er en av de beste

- Det kan ikke være noen unnskyldninger, situasjonen er lik for alle sammen. Prestasjonene er bare ikke stabile nok. De må forbedre seg før eller siden fordi andre lag vil gå forbi dem, og de kan ende opp med å bli en skikkelig flause, tror han.

- For ustabile

Da Berbatov spilte for Manchester United ble storklubben trent av legendariske Alex Ferguson. På den tiden var United en stabil storklubb. Det mener han at United ikke er lenger.

- Det er som om United må være under press for å klare å vinne. Men det er bare en viss tid man kan operere slik - de vil ikke klare å vinne hver gang de er presset.

Den tidligere United-stjernen er bekymret for hvordan det kommer til å ende hvis ikke United klarer å bli mer stabile.

- Det kommer ikke til å ende bra om de fortsetter å være så ustabile. Laget trenger å finne stabilitet og produsere bra fotball kamp etter kamp, advarer Berbatov.

Samtidig tror han at Solskjær fremdeles har tillit i spillergruppa.

- Jeg tror fortsatt at spillerne har troa på Solskjær og at de liker ham. Jeg tror han har deres tillit og de har hans. Det er noe som bare ikke fungerer i kampene når de taper.

Klubbfotballen har nå en pause siden spillerne er opptatt med å representere landslagene sine. Neste kamp for Solskjær og Manchester United er om en og en halv uke hjemme mot West Bromwich i Premier League.

Reklame Se prisene: Store avslag på hodetelefoner