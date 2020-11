Solskjær reagerte kraftig mot egen spiller underveis i kampen: - Han ga ham en skikkelig skjennepreken

Manchester United er et steg nærmere et Champions League-avansement etter å ha slått Istanbul Basaksehir 4-1.

MANCHESTER UNITED - ISTANBUL BASAKSEHIR 4-1:

Anført av en brennhet Bruno Fernandes gikk United rett i strupen på det tyrkiske storlaget. Før kampuret viste 20 minutter hadde 26-åringen allerede puttet to ganger, der den første scoringen var en skikkelig kanonkule.

Like etter økte Marcus Rashford fra straffemerket, før Daniel James fastsatte resultatet til 4-1 rett før slutt.

Fernandes, som vanligvis er Uniteds straffetaker, forklarer i et intervju med BT Sport etter kampen hvorfor Rashford endte opp med å ta straffen, når han egentlig kunne ha blitt hat trick-helt.

- Selvfølgelig ønsker alle spillere å score hat trick, men etter kampen i Premier League sa jeg til Rashy at han skulle ta den neste. Jeg husket det - også fordi han er en av toppscorerne i Champions League. Jeg tenkte at det ville bli viktig for ham for å få ham selvsikker, men uansett hvem som tar straffene så er det viktigste å score, sier portugiseren.

Deniz Türüc reduserte til 3-1 for gjestene på et frispark da det gjenstod et kvarter av kampen, men de klarte ikke å skape mer spenning til tross for at United viste mer rufsete takter mot slutten av kampen.

Reagerte mot Wan-Bissaka

For til tross for solide prestasjoner fremover på banen slapp også United bortelaget til noen gode sjanser, noe Aaron Wan-Bissaka skal ha fått høre av sin norske manager, etter at Demba Ba fikk en god mulighet på tampen av førsteomgang.

- Solskjær har vært mye mer frampå og krevd mer enn vanlig, til tross for Uniteds overkjøring. Ga nettopp Wan-Bissaka en skikkelig skjennepreken, skrev Manchester Evening News-journalist Samuel Luckhurst på Twitter.

- Ole Gunnar Solskjær brølte etter Aaron Wan-Bissaka etter den Demba Ba-sjansen, twitret PA-journalist Simon Peach.

Rett i ledelsen

United tok grepet i kampen umiddelbart og etter to minutter fikk Rashford gigantiske muligheter til å sende vertene i ledelsen. Etter å ha tråklet seg gjennom to-tre spillere fyrte spissen av, men forsøket ble blokkert. Deretter vant han ballen tilbake før han denne gangen kun traff midt på keeper Mert Günok.

Fem minutter senere var det heller Uniteds store spiller Bruno Fernandes som sendte vertene i ledelsen. Portugiseren fikk ballen ute på 18 meter etter en corner, og banket ballen i nettaket på halvvolley.

Og før det hadde gått 20 minutter var Fernandes igjen frampå. Günok misset fullstendig på innlegget fra Alex Telles, og da fikk midtbanestjernen en enkel jobb med å sette inn sitt andre for kvelden.

Ti minutter senere var det Rashford sin tur til å skape problemer for bortelaget. 23-åringen ble spilt gjennom fra sin høyre kantposisjon, før han ble felt av Boli Bolingoli-Mbombo inne i straffefeltet. Spissen gikk selv frem og sendte Günok feil vei.

Rotete andreomgang

Den andre omgangen ble preget av at det ble gjort flere bytter underveis, men kvarteret før slutt fikk Istanbul Basakshehir inn en redusering.

Türüc fikk muligheten på frispark fra drøye 25 meter, og David de Gea klarte akkurat ikke å avverge forsøket til 27-åringen.

Tyrkerne fortsatte å være farlige frampå mot slutten av kampen etter slurvete forsvarsspill fra vertene, noe TV 2-kommentator Øyvind Alsaker også påpekte like før slutt.

- Det er noe fryktelig urytmisk med dette United-laget etter pause, sa Alsaker.

United klarte allikevel å hale inn seieren, og fikk inn en scoring like før slutt ved Daniel James.

De er dermed et steg videre et avansement til åttendedelsfinalene. Rødtrøyene står nå med 9 poeng, mens PSG og RB Leipzig har 6 poeng hver. Kveldens bortelag står med 3 poeng etter seieren over United i forrige runde.

