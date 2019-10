Solskjær slår tilbake mot kritikken rundt rekrutteringen i klubben: - Som en fornærmelse

Samtidig forsikrer nordmannen fansen om at det er midler til å hente nye spillere i det kommende januar- og sommervinduet.

Det sier han i et stort intervju med Gary Neville i Sky Sports.

Solskjær hentet Daniel James, Aaron Wan-Bissaka og Harry Maguire i sommer, men kvittet seg samtidig med store lønnskostnader i både Romelu Lukaku, Alexis Sanchez, Marouane Fellaini, Ander Herrera og Chris Smalling.

Salgene gjør at United-troppen har fremstått sårbar så langt denne sesongen, mye som følge av skader på sentrale spillere som blant andre Paul Pogba og Anthony Martial. Solskjær sier i Sky Sports-intervjuet at de var nære å signere ytterligere to spillere i sommer, hvorav den ene er rapportert å være den kroatiske spissen Mario Mandzukic.

Han bedyrer imidlertid at det er midler til å forsterke laget også i neste overgangsvindu.

- Pengene er der. Vi har sett på spillere og var nære på å signere et par, men det er ikke riktig om du ikke får de rette spillerne. Pengene er der for å forsterke i januar og i sommer, sier han.

Kritikken har haglet fra flere hold rundt strukturen i Manchester United. Klubben har fortsatt ikke ansatt en sportsdirektør, og Solskjær har kvittet seg med flere spillere som ble hentet under José Mourinhos periode, etter at portugiseren i sin tid renset opp i stallen.

Solskjær slår imidlertid tilbake mot kritikken som går på strukturen i klubben.

- Jeg er 100 prosent sikker på at strukturen er rett, for det er alltid manageren som har det siste ordet, sier han til Neville før han fortsetter.

- Jeg vet du har sagt ting, og at andre har sagt ting rundt vår rekruttering, men det er nærmest som en fornærmelse til rekrutteringsavdelingen, speiderne og oss som profesjonelle. Vi tar avgjørelser basert på spillerne vi ønsker, og så er det opp til speiderne hvem som er tilgjengelige, før det er forhandlinger.

- Grunnen til at jeg har vært kritisk er at jeg har sett at hver manager kommet inn og kvittet seg med forrige managers spillere, og spillestil. Og nå ser jeg deg gjøre nøyaktig det samme, så rekrutteringen har ikke alltid vært god...

- Det er alltid en avgjørelse klubben må ta når de ansetter en manager, for manageren må være den som har det siste ordet, og det føler jeg alltid har vært tilfellet i denne klubben. Jeg har kanskje et annet syn på klubben enn José (Mourinho), Louis (van Gaal), David Moyes og sir Alex. Nå er jeg gitt denne jobben, og rekrutteringsavdelingen har startet veldig bra, fastslår Solskjær over Neville.

UNITED? Mario Mandzukic er koblet til en overgang til Manchester United i januar. Foto: Jonathan Moscrop (Pa Photos)

Har slitt



Solskjær har slitt med å få det til å stemme med sitt United-lag denne sesongen. Etter åtte serierunder er laget helt nede på 12.-plass, og det er allerede 15 poeng opp til serieleder og rival Liverpool før de to lagene møtes på Anfield søndag.

United har ikke maktet å score nok mål denne sesongen, men Solskjær forsvarer beslutningene om å kvitte seg med både Alexis Sanchez og Romelu Lukaku i sommer.

- I enkeltkamper kan man kanskje tenke at vi kunne hatt noen ekstra spillere med erfaring. Alexis og Rom er målscorere og gode spillere, men vi tok de avgjørelsene og det var det rette, sier Solskjær og poengterer at laget hans har slitt spesielt med å skape sjanser mot lag som ligger lavt.

UTE: Paul Pogba mister kampen mot Liverpool som følge av skade. Foto: Barrington Coombs (Pa Photos)

Både Paul Pogba og David de Gea er ventet å miste søndagens storkamp mot Liverpool som følge av skader, og Solskjær erkjenner at laget trenger å forsterkes. Det kan fort skje allerede i januar.

- Januar er et vanskelig vindu, men om det er spillere tilgjengelig til rett pris, er jeg sikker på at vi vil bruke penger, sier nordmannen og hinter til at han ønsker rutine i et allerede ungt United-lag.

- Det kan komme til å komme inn noen erfarne spillere som kan komme inn og hjelpe de unge spillerne - det kan være verdt pengene.

United har imidlertid tidligere brent seg på å signere store navn som hever enorme lønninger uten å slå til.

Den blemmen vil ikke Solskjær gå på igjen.

- Det kommer an på hvem som er tilgjengelig. Jeg kommer ikke til å hente spillere på store kontrakter og lønninger om ikke de er rett for gruppen og fremtiden.

12.-plass

Søndag venter Liverpool, som har vært Premier Leagues beste lag så langt denne sesongen.

Jürgen Klopps mannskap er store favoritter før oppgjøret på Old Trafford, men Solskjær håper hans lag kan heve seg for anledningen.

- Jeg er en optimist, og jeg vil heller være en optimist og bli bevist feil, enn å være enn pessimist og få rett. Jeg ser alltid på neste kamp som en ny sjanse. Liverpool-kampen er en flott sjanse for oss til å gå den andre veien, sier han og legger til at det fortsatt er usikkert om Martial rekker oppgjøret mot Merseyside-klubben.

- Han har ikke trent med os ennå, og han jobber fortsatt med fysioterapeutene.

Manchester United mot Liverpool har avspark på Old Trafford klokken 17.30.