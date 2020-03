Solskjær skal være ute etter ny spiss: Nå kommer Ferdinand med råd til Martial

Den tidligere midtstopperen er klar på at tilværelsen i toppklubber er knallhard.

Ole Gunnar Solskjær har i skrivende stund Anthony Martial, Marcus Rashford og Odion Ighalo som alternativer på midtspissplassen i Manchester United.

Nordmannen skal imidlertid ifølge rapportene være ute etter å styrke spissplassen etter å ha solgt Romelu Lukaku til Inter, noe som vil gi enda tøffere konkurranse for Martial som opplever en god sesong på Old Trafford.

Les også: Tottenham i trøbbel og en forbløffet styreformann advarer: –⁠ Folk må våkne opp

Franskmannen har scoret 11 ganger så langt denne sesongen etter å ha blitt foretrukket som midtspiss store deler av sesongen etter at Lukaku forsvant, men ifølge Manchester Evening News kan han få ytterligere konkurranse neste sesong.

Lokalavisen skriver at United skal være interessert i å hente en ny spiss i sommervinduet, og henter fram navn som både RB Leipzigs Timo Werner, Lyons Moussa Dembele og Spurs' Harry Kane.

ADVARER MARTIAL: TV-ekspert Rio Ferdinand. Foto: Robin Parker (Pa Photos / NTB scanpix)

En slik signering vil true Martials plass på laget, men tidligere midtstopper Rio Ferdinand mener situasjonen er en mulighet for Martial til å skinne.

- I store klubber må du kjempe, og slik er det. Det er det det koker ned til. Kan du slåss for din posisjon? Så enkelt er det, skal han ha sagt under en livesending på Instagram.

Les også: Mourinhos oppførsel vekker oppsikt: - Jeg er sjokkert (+)

41-åringen fikk selv over 300 kamper på midtstopperplass for klubben, og vet hva som kreves for å beholde plassen på laget.

- Du er nødt til å akseptere at det vil komme en mulighet for andre til å komme inn og spille. Men da må prestasjonene dine veie opp for alt. Du må sørge for at manageren vet det, sier han.

Martial har scoret 16 mål på 34 kamper i alle turnering for Solskjær denne sesongen, nest flest bak Rashford.

Solskjær signerte Odion Ighalo fra kinesiske Shanghai Shenhua i januar, og det gjenstår fortsatt å se om nigerianeren også blir hentet til klubben på permanent basis.

VIDEO: Mange ble overrasket da Solskjær hentet Ighalo i janaur. Her kan du høre hva nigerianerens agent Atta Aneke hadde å si om da overgangen ble en realitet: