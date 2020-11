Solskjær skulle svare på spørsmål. Det gikk ikke helt som planlagt: - Beklager, det er helt umulig

Manchester United-manageren spøkte og lo da det ble problemer, men den engelske storavisen kaller det hele en farse.

Manchester United har ikke fått den beste starten på sesongen i Premier League, men i Champions League har det åpnet utmerket for storklubben.

Ole Gunnar Solskjærs menn står med to strake seire i Europa, før onsdagens bortemøte med Istanbul Basaksehir i gruppespillet.

Opptakten til kampen ble imidlertid ikke helt som vanlig for Solskjær og hans kaptein Harry Maguire. De to stilte til pressekonferanse tirsdag, men seansen, som ble avholdt over Zoom på grunn av Covid-19-situasjonen, skulle by på problemer.

Se et utdrag fra pressekonferansen i videovinduet øverst i artikkelen!

LES OGSÅ: Rene Meulensteen nådeløs i sin dom: - Han jobber ikke hardt nok. Jeg ser det hele tiden

Avis: - En farse

Den engelske avisen The Mirror omtaler det hele som en farse, selv om det i disse koronatider nok ikke er første gang noen opplever at teknikken svikter.

Allerede innledningsvis i pressekonferansen ble det nemlig problemer med lyden og verken Solskjær eller Maguire kunne høre spørsmålene til journalistene.

Dermed ble det bestemt at pressen måtte skrive inn sine spørsmål via den innebygde chatten i Zoom, og deretter måtte Uniteds medieansvarlig, Karen Shotbolt, lese spørsmålene opp for United-manageren og midtstopperen.

Det var tydelig at denne løsningen ikke var optimal for noen av de involverte.

NY KAMP: Ole Gunnar Solskjær og Manchester United har vist gode takter i Champions League så langt i høst. Foto: Andrew Yates (Pa Photos / NTB scanpix)

Solskjær tok det hele med godt humør. Han smilte og spøkte, men følte også et behov for å be om unnskyldning for at teknikken ikke var med dem.

- Er det noen som hører noe? Vi hører bare hvert tiende ord som blir sagt. Det er helt umulig for oss å forstå noe, sa Solskjær etter et spørsmål fra en journalist.

LES OGSÅ: Schmeichel snakker ut om karrieren: - Man kan fortsette å vinne de samme tingene de neste årene, eller man kan reise slik jeg gjorde. Hva er best?

- Beklager, gutter, det er helt umulig å høre hva dere sier, sa han videre.

Solskjær spøkte og lo

Det var åpenbart en svært dårlig forbindelse inn til Uniteds treningsanlegg.

- Vi har ikke internett i Manchester, spøkte Solskjær.

Nordmannen fortsatte senere i samme joviale tone.

- Jeg tror ikke vi rekker flyet til Istanbul, sa han.

Manchester United-troppen kom seg likevel på flyet som planlagt og fløy ned til Tyrkia tirsdag kveld. Ifølge lokalavisen Manchester Evening News ligger det an til at keeper Dean Henderson og spiss Odion Ighalo kan få sjansen i Istanbul.

LES OGSÅ: Keane med ny tirade mot United-stjernene. Nå tror legenden at Solskjær får sparken

- Dean har vært fantastisk på treningsfeltet og bra i de kampene han har spilt. Men dere får ikke laget før det nærmer seg start. David (De Gea) har spilt bra den siste tiden, så jeg har alternativer, sa United-manageren om keepervalget.

Svarte på Keane-kritikk

Nordmannen måtte også svare på kritikken som kom fra United-legenden Roy Keane etter tapet for Arsenal i Premier League sist helg. Keane mente det var et holdningsproblem blant klubbens spillere og at det ville koste Solskjær jobben.

LES OGSÅ: Giggs frykter det kan ta 20 år før United vinner ligaen igjen

- Roy har alltid vært en frittalende person, men jeg er veldig glad for å ha de spillerne vi har her. Jeg og Roy har veldig ulike jobber. Han jobb er å komme med en mening og jeg lytter alltid til det Roy sier, sa Solskjær om kritikken.

- Men her retter vi alltid fokus mot neste oppgave. Vi har en flott gruppe med spillere, en sterk gruppe og jeg er sikker på at de vil slå tilbake, sa nordmannen.