Solskjær slår tilbake mot beskyldningene fra Wright

Manchester United-manageren ble beskyldt for å sette seg selv foran laget. Akkurat det vil ikke Ole Gunnar Solskjær høre noe av og forklarer i detalj situasjonen rundt Marcus Rashford.

I kjølvannet av tapet mot Liverpool på Anfield søndag kom det sterke beskyldninger mot Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær fra Ian Wright.

Den tidligere Arsenal-spissen, nå ekspert, mente at nordmannen hadde satt seg selv foran laget ved å bruke Marcus Rashford som innbytter i en kamp mot Wolves.

Rashford var ute med skade til kampen mot Liverpool, og etter oppgjøret, som vertene vant 2-0, ble det kjent at spissen er ute i en lengre periode.

Utspillet fra Wright har imidlertid ikke falt i god jord hos Solskjær. På en pressekonferanse denne uken slo han tilbake mot påstandene.

- Nei, jeg setter aldri meg selv foran laget. Jeg setter alltid laget og klubben foran alt annet, sier nordmannen ifølge Manchester Evening News.

Solskjær: - Viser holdningen hans



Han utdyper rundt situasjonen med Marcus Rashford.

- Det vi har diskutert tidligere med Marcus er at han har hatt en liten kjenning i ryggen etter kampen mot Burnley. Det var rundt to uker før den kampen.

- Vi har gjort undersøkelser og overvåket ham. Det har ikke vært snakk om en skade. Jeg snakket med ham et par dager for den kampen (mot Wolves) og sa: I FA-cupen, da kommer jeg til å hvile deg. Han følte seg bra, sier United-manageren.

Rashford har vært god for United periodevis denne sesongen og Solskjær forteller at spissen gjerne ville bidra i cupkampen mot Wolverhampton.

- Han var klar på det at om vi trengte det, så kunne han i hvert fall spille en halvtime. Vi ønsket å gå videre i cupen, det er en stor turnering for oss. Det viser bare hvilken holdning Marcus har. Det var kort tid etter at vi hadde spilt mot Norwich.

FIKK SEG EN SMELL: Marcus Rashford under kampen mot Wolves. Foto: Martin Rickett (Pa Photos / NTB scanpix)

- Han fikk en ekstra dag med behandling og hvile fordi vi ønsket å ha ham klar til kommende kamper. Derfor hvilte vi ham. Han hadde ingen klager på treningen dagen før og klarte seg bra. Jeg spurte ham om det var greit at han startet på benken og det var ikke noe problem. Han ville komme inn. Dette er slikt som skjer, sier Solskjær.

- Et forsøk på å vinne kampen



United-spissen er trolig ute i rundt to måneder etter skaden han pådro seg i cupkampen og Rashford var ikke i troppen til kampen mot Liverpool.

- Jeg hadde et håp om at vi hadde nok til å vinne kampen (mot Wolves) uten ham. Vi ønsket å gå videre i FA-cupen, vi ønsker å gå så langt vi kan og vinne. Det å sette inn Marcus var en del av vårt forsøk på å vinne kampen, sier United-manageren.

- Slik er det å være Manchester United-spiller. Du risikerer kroppen din hver kamp. Jeg har selv fått noen skader i aksjon for denne klubben. Det er slikt du er stolt over å kunne gjøre som United-spiller. Når du er på banen, vil du gjøre alt for å vinne.

Rashford bel byttet inn etter rundt 63 minutter i FA-cupkampen. Få minutter senere scoret Juan Mata kampens eneste mål og sørget for avansement i turneringen.

Onsdag kveld må Solskjær og United igjen klare seg uten Rashford når Burnley kommer på besøk til Premier League-kamp på Old Trafford.

Solskjærs menn trener en seier for å henge med i kampen om topp fire. Laget står nå med 34 poeng etter 23 kamper. Opp til Chelsea på plassen foran er det nå seks poeng, men de blå fra London har spilt enn kamp mer enn de røde fra Manchester.