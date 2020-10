Solskjær slår tilbake mot Evra

- Hvis noen sa dette om meg, ville jeg blitt svært skuffet, sier Ole Gunnar Solskjær.

Donny van de Beeks manglende spilletid i Manchester United har vært et samtaletema blant flere fotballeksperter den siste tiden.

Den nederlandske fotballegenden Marco van Basten uttalte nylig at 23-åringen kommer til å angre på at han forlot Ajax til fordel for United.

Evra: - Vi trenger ham ikke

Også tidligere Manchester United-spiller Patrice Evra omtalte temaet på Sky Sports i forbindelse med helgens kamp mot Chelsea, der van de Beek ble sittende på benken.

- Jeg har ingenting imot gutten, men hvorfor kjøpte vi van de Beek? Han ser hver kamp fra tribunen fordi vi ikke trenger ham. Det er sannheten, men folk vil ikke si det høyt, sa Evra blant annet.

Solskjær: - Dette må du vite

På pressekonferansen før onsdagens møte med RB Leipzig i Champions League rykket United-manager Ole Gunnar Solskjær ut til nederlenderens forsvar.

- Donny kommer til å spille en stor rolle i år. Jeg har skjønt at han er samtaleemne for tiden. Det er fint for noen tidligere spillere og kommentatorer å melde litt, sier Solskjær.

- Jeg skjønner at du har begrenset tid på TV og må komme til poenget kjapt, men du må vite at du ikke trenger å starte de tre første kampene for å være en viktig del av stallen, sier Solskjær videre.

FØLGER MED: Patrice Evra har fortsatt et stort hjerte for sin tidligere klubb Manchester United. Foto: Claude Paris (AP)

United-manageren startet selv mange kamper på benken i sin aktive karriere som Manchester United-spiller.

- Jeg ville vært skuffet dersom noen av mine lagkamerater sa at jeg ikke var viktig i United. Jeg startet ikke så mange kamper. Donny kommer til å bli veldig viktig for oss. Ikke bekymre deg for det, sier Solskjær.

Manchester United fikk en drømmestart på årets Champions League-sesong da fjorårets finalist PSG ble slått 2-1 i Paris forrige uke. Onsdag kommer RB Leipzig på besøk til Old Trafford.