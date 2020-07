Solskjær slår tilbake mot Lampards VAR-utspill: – Det er jeg som skal klage

Chelsea-manager Frank Lampard ønsker en VAR-debatt etter sesongen. Ole Gunnar Solskjær mener det er hans Manchester United som har grunn til å klage.

– Hvis du ser på de faktiske situasjonene … Er du offside, så er du offside. Det er faktisk jeg som bør klage på at vi får avgjørelser mot oss på banen av dommeren ute på banen.

Det sier Ole Gunnar Solskjær foran FA-cupsemifinale søndag kveld mot Chelsea.

Før søndagens storkamp skal Frank Lampard ha anklaget United for å ha fått noen situasjoner til sin fordel. Samtidig skal han ha advart sine egne spiller om at de må være forsiktige i søndagens kamp. På fredagens pressekonferanse sa han også at hans egne spillere ikke må «kaste seg inn», med tydelig henvisning til VAR-dømming.

Chelsea-manager Frank Lampard fyrer opp stemningen før søndagens storkamp. Foto: Adam Davy (Pa Photos)

Lampard sa følgende i starten av juli:

– VAR har forbedret fotballen på noen måter, men det har forbedringspotensial og jeg mener at dommere, spillere, managere og alle andre involvert i fotballen bør sette seg ned sammen etter sesongen for å få fotballen nærmere en retning vi ønsker, fortsatte Lampard.

Solskjær på sin side skal ha svart på anklagene.

- Det ser ut som det er et narrativ. Det ser ut som folk ønsker å påvirke de som tar avgjørelsene, sier Solskjær.

13 straffer

United har fått hele 13 straffespark denne sesongen.

– Vi burde hatt straffe mot Tottenham, den vi mistet, og da kunne vi fort hatt to poeng til. I tillegg burde Oriol Romeu fått direkte rødt etter taklingen hans på Mason Greenwood, så det hadde også hjulpet oss, fortsatte Solskjær.

Lagene har møttes tre ganger denne sesongen, med United-seier i alle. 4-0 hjemme i serieåpningen i august, 2-1 borte i åttedelsfinalen i ligacupen i oktober og 2-0 borte i serien i februar.

5.-plass i Premier League

I FA-cupsemifinalen blir det uten Luke Shaw, men kanskje med Brandon Williams.

– Jeg tror ikke Luke blir klar, nei. Han er ute. Jeg håper Brandon kan trene i dag og være klar.

I serien er Solskjær & co. på 5.-plass med to kamper igjen. Den plasseringen gir europaligagruppespill. De er à poeng med Leicester, som har litt bedre målforskjell enn United. Chelsea på 3.-plass har poenget mer.

United har spilt 19 strake kamper uten å tape i alle konkurranser.

