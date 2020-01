Solskjær slår tilbake mot van Persie-kritikk

Nordmannen var krystallklar da han ble konfrontert med at han smilte etter å ha tapt mot Arsenal.

- Når jeg lytter til Ole, så høres han ut som en veldig fin fyr, men jeg ville likt å se ham med litt mer energi. Noen ganger sint, det er en del av jobben noen ganger, sa Robin van Persie i BT Sport-studio i helgen etter at Manchester United hadde tapt 0-2 borte mot Arsenal.

Van Persie, som spilte i Manchester United fra 2012 til 2015, reagerte også på hvordan Solskjær fremsto i intervjuet etter tapet.

- Jeg ser ham smile etter en kamp som det. Det er ikke tiden for å smile, sa van Persie.

Solskjær ble konfrontert med uttalelsene i forkant av FA-cupkampen mot Wolverhampton, og slo knallhardt tilbake mot nederlenderen.

- Jeg kjenner ikke Robin, og Robin kjenner ikke meg. Han har sannsynligvis ikke rett til å kritisere min trenerstil, og jeg kommer ikke til å forandre meg. Det er helt sikkert. Og Robin.. ja, han tok min nummer 20 (draktnummeret i United) og det er sannsynligvis det eneste han kommer til å ta fra meg også, sa Solskjær før han forlot pressekonferansen.

United-manageren la til følgende på vei ut av pressekonferansen.

- For jeg er ikke i middelalderen.

UNITED: van Persie spilte tre år i Manchester United. Foto: Paul Ellis (AFP)

Vil ta en prat med Pogba



Solskjær og United kommer fra en blek opptreden i helgen som endte med 0-2-tap på Emirates Stadium mot Arsenal.

Lørdag venter Wolverhampton i FA-cupen, en turnering som kan vise seg å være en gyllen anledning for Solskjær å hente hjem sølvtøy denne sesongen.

Nordmannen må imidlertid på nærmest hver eneste pressekonferanse snakke om Paul Pogba. Franskmannen er fortsatt ute av spill og må operere en vond ankel, og på pressekonferansen fikk Solskjær spørsmål om Pogbas agent Mino Raiola.

Italieneren uttalte først ifølge Sky Sports at Pogba er fornøyd i United og vil bli i klubben så lenge de kjemper om trofeer, men ikke lenge etter gjorde han et intervju i Italia der han gikk hardt ut mot klubben.

Solskjær svarte fredag bastant «nei» på om agenter burde uttaler seg om klubber.

- Jeg kan snakke med Paul om det. Jeg synes ikke jeg skal snakke til - eller om - agenter som snakker om oss. Men Paul er vår spiller og agenter er ansatt av spillerne - ikke motsatt vei. Det er ikke agentenes spillere, det er våre spillere, sier den tidligere Molde-treneren.

ANKELSKADD: Paul Pogba må etter alle solemerker operere for å bli kvitt en ankelskade. Foto: Oli Scarff (AFP)

Mangler også McTominay

Da han fikk spørsmål om han har uttrykt sin misnøye til Pogba rundt Raiolas kommentarer, svarte han følgende.

- Jeg trenger ikke si til dere hva Paul og jeg snakker om. Det vil være mellom oss.

Pogba har ikke startet en kamp for Solskjær siden september. Han har kommet inn som innbytter to ganger i desember, men et nytt ankelproblem har tvunget midtbanestjernen til å utføre et kirurgisk inngrep.

Det betyr at Solskjær må klare seg uten 26-åringen i tre til fire uker. I tillegg er SCott McTominay ute. Unggutten, som har vært svært viktig på United-midtbanen denne sesongen, må belage seg på rundt to måneder på sidelinjen som følge av en kneskade.

Dermed er det tynt besatt på midtbanen når Solskjær reiser til Molineux, en arena han ikke har vunnet på som United-manager ennå.

- Vi vet vi står foran en tøff kveld, har han tidligere uttalt.