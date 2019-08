Solskjær spøkte med Zlatan-flørten: – Han har nummeret mitt

Ole Gunnar Solskjær antyder med glimt i øyet at han gjerne snakker med Zlatan Ibrahimovic, men tviler sterkt på at svensken gjør comeback på Old Trafford.

Solskjær møtte fredag morgen pressen foran lørdagens Premier League-møte med Southampton. Der ble han utfordret på United-flørten den svenske angrepsstjernen kom med tidligere denne uken. – Jeg kunne fint spilt i Premier League, uten problemer. Så dersom United trenger meg, så finnes jeg her, sa Zlatan til avisen Independent. Solskjær trakk på smilebåndet da han ble konfrontert med den uttalelsen. – Hvis han var 28 år og ikke 38 år neste måned, hadde det vært en stor forskjell. Han gjør det fortsatt bra, og han var uheldig som fikk skaden da han var her. Hvem vet? Han har nummeret mitt, innledet kristiansunderen. – Han har aldri leid huset mitt, men han så på det. Vi kan snakke morsmålet vårt. Hvis han er seriøs, vil jeg alltid snakke med Zlatan, tilføyde han. Smalling forsvinner Da en britisk journalist så ville høre om United-manageren mente alvor med at et eventuelt Ibrahimovic-comeback i United kunne være aktuelt, lød imidlertid svaret: – Jeg tror ikke det vil skje. Han har hatt sin tid i denne klubben. Han har hatt en fantastisk karriere, og jeg tror ikke han var alvorlig da han sa det. Zlatan har kun få måneder igjen av kontrakten med MLS-laget LA Galaxy. Han spilte for Manchester United fra 2016 til 2018, men pådro seg en alvorlig kneskade. Mandag stenger overgangsvinduet i europeisk fotball. Alt tyder på at flere United-spillere kan være på vei ut dørene på Old Trafford før den tid. Fredag bekreftet Solskjær at midtstopperveteranen Chris Smalling er på vei til italiensk fotball. Roma skal være hans neste arbeidsgiver. Bra mulighet – Denne muligheten for Chris dukket opp de siste dagene. Vi diskuterte det i går, og i øyeblikket har vi seks friske midtstoppere. Dermed kunne jeg ikke love ham spilletid. Han er på flyet over dit nå, sa Solskjær. Han tror også Matteo Darmian kan komme til å forlate United før vinduet stenger. – Det har vært interesse for ham fra Italia, men Marcos (Rojo) blir definitivt værende, sa nordmannen. Solskjær har ryddet opp i United-stallen i stor stil de siste månedene. Torsdag ble låneavtalen med Inter for Alexis Sánchez også bekreftet. – Vi har en tropp nå som er mindre med hensyn til antall, men som er stor nok til å ha dekning på alle plasser, smilte United-manageren. United møter Southampton til tidligkampen i Premier League lørdag. (©NTB)