Solskjær tar Lingard i forsvar

Ole Gunnar Solskjær mener kritiserte Jesse Lingard glimtvis har vist hva han kan tilby Manchester United denne sesongen.

På 867 Premier League-minutter denne sesongen har Jesse Lingard verken levert scoringer eller mågivende pasninger.

Flere eksperter, blant andre Ståle Solbakken, har uttalt seg negativt om Uniteds 27 år gamle midtbanespiller og hans prestasjoner på banen.

Tok prat om sosiale medier

Mandag formiddag, dagen før ligacupmøtet med Manchester City, fikk Ole Gunnar Solskjær igjen spørsmål om den omdiskuterte United-spilleren.

- Jesse har hatt opp- og nedturer, som jeg har snakket om før. Kampene mot City og Tottenham viser hvor viktig han kan være for oss. Vi ønsker ham tilbake der han scorer mål og leverer assist. Ingen løper så mye som Jesse. Han er en bra utløser for oss i presset. Han er en livlig karakter, og jeg tror ikke du ser så mye i sosiale medier som du gjorde før. Han holder fokus, jobber hardt. Jeg har kjent ham i mange, mange år, og han nærmer seg den Jesse jeg kjenner, sa Solskjær.

Videre fikk Solskjær spørsmål om han snakker med spillerne om hvordan de fremstår gjennom sosiale medier og øvrig media.

- Jeg mener det er en del av det å være United-spiller, hvordan du oppfattes. Det er viktig at man gir av seg selv, men på en positiv måte og gjerne fotballrelatert. Ja, jeg snakker med spillerne om hvordan de fremstår. Jeg har ikke disse sosiale mediene, jeg har egentlig aldri hatt det, men det er en annen generasjon nå.

- Vi er så nære et trofé

Den første av to semifinaler i ligacupen mot Manchester City spilles tirsdag kveld, og Ole Gunnar Solskjær legger ikke skjul på at han har et sterkt ønske om å vinne turneringen.

- Du vil alltid vinne trofeer. Vi er så nære nå. Med et lokalderby i semifinalen blir det forhåpentligvis to gode kamper og to gode dager for Manchester som by.

FORTSATT TILLIT: Ole Gunnar Solskjær har fremdeles tillit til Jesse Lingard. Foto: Craig Brough (Reuters)

- Det skal spilles to kamper, så vi vet at når denne kampen er ferdig, er vi bare halvveis. Vi må fortsatt til Etihad og gjøre jobben ferdig. Vi fokuserer på denne nå, for det er fortsatt tre uker til den andre kampen.

Nordmannen sa videre at han vil vente til tirsdag morgen med å gi spillerne laget, i og med at det er en del småskader innad i troppen.

Blant annet spilte midtstopper Harry Maguire gjennom 90 minutter mot Wolverhampton i helgen, til tross for at han pådro seg en smell underveis i kampen.

