Solskjær tar oppgjør med kritikerne under korona-krisen: - Urettferdig å peke på spillerne

Manchester Uniteds trener mener at det har blitt for enkelt å utheve feilene flere av de mer profilerte spillerne har begått under pandemien.

Den siste tiden har flere spillerne i den engelske toppdivisjonen blitt sterkt kritisert av helse- og omsorgsminister Matt Hancock, og ble da oppfordret til å bidra ved å ta lønnskutt.

Oppfordringen fra Hancock ble blant annet omtalt som «en skam» av Manchester United-legenden Wayne Rooney, og det er spesielt behandlingen av profesjonelle fotballspillere som har brakt en del fokus.

Rooney skrev i sin spalte for Sunday Times at han opplevde at Hancock gjorde dette for å henge ut spillerne og at «dette er en situasjon som ingen vinner på».

Les også: Vi følger overgangsvinduet LIVE

- Urettferdig

En av de som nå viser sin støtte til Rooney er tidligere United-kamerat Ole Gunnar Solskjær. Nordmannen, som nå er hovedtrener for Manchester United, mener det er blitt for enkelt å henge ut spillerne:

- For meg så har fotballen tidvis blitt et enkelt mål. Det er urettferdig å peke ut hvilken som helst spiller, eller fotballspillere som gruppe, fordi jeg vet at spillerne gjør vanvittig mye samfunnsarbeid, og spillere gjør mye for å hjelpe i situasjonen, sier Solskjær til SkySports.

Det har enda ikke kommet noen fellesløsning hva angår lønnskutt for Premier League, og individuelle klubber har selv bestemt hvordan de har valgt å løse denne situasjonen.

Flere av disse klubbene, blant andre Tottenham og Liverpool, har måttet tåle sterk kritikk den siste tiden for hvordan de har ønsket å løse lønnssituasjonen til de ansatte i klubben.

KRITISK: Storbritannias helseminister, Matt Hancock, har vært kritisk til Premier Leagues stjerner. Foto: (NTB scanpix)

Solskjær er uansett tydelig på at selv om feil har forekommet, så må man se på det større bildet:

- Man gjør feil, og det er flere som har gjort feil, men det er dette vi lærer av. Nå handler det om å ta bedre valg. Jeg tror vi alle ønsker å hjelpe NHS (det statlige helsevesenet i Storbritannia) og samfunnene, og jeg tror det er viktig at hver klubb gjør det de føler er riktig.

- Vi er alle gode mennesker, og jeg er sikker på at vi alle ønsker å komme oss ut av denne situasjonen kjappest mulig. For meg handler det om å følge retningslinjene fra myndighetene også, sier Solskjær.

Manchester United er blant klubbene som har gått inn for å donere deler av sine lønninger for én måned til NHS. De har blitt enige at 30 prosent av én månedslønn fra samtlige spillere skal doneres til det britiske helsevesenet.

Les også: Hevder United-speidere er blitt fortalt at overgangsmål må oppfylle tre krav

Kritikk

Temaet rundt økonomien i de største Premier League-klubbene har lenge vært et tema underveis i denne korona-krisen. Tidligere har det blitt spekulert i av britisk presse om Premier League-klubbene kommer til å be sine spillere om et lønnskutt.

Som nevnt, så har Tottenham blitt sterkt kritisert den siste for å ha bedt om en statlig krisepakke for å betale sine ansatte. Flere av Tottenham-supporterne skal være sterkt i mot Spurs' ønske om å la myndighetene betale 20 prosent av de ansattes lønn.

Britiske myndigheter har nemlig gjort det tilgjengelig å søke om statlig støtte for å dekke for økonomiske tap. Dette har satt sinnene i kok hos flere av de hvitkleddes fotballsupportere.

Det samme går for Liverpool, som også bekreftet at de kom til å søke om statlig hjelp for å betale lønningene til sine ansatte. Da bekreftelsen kom fra de suverene serielederne, så haglet kritikken.

De rødkledde fra Merseyside valgte omsider å snu på flisa, og kommer nå til å betale sine ansatte av egen lomme istedenfor, og har kommet med en offentlig unnskyldning for sitt valg.

Spørsmålet rundt lønninger er også blitt et stort tema i Spania. Der har omsider Barcelona-spillerne også valgt å gi vekk store deler av sine lønninger for å dekke opp for de ansatte i Barcelona som potensielt stod uten inntekt.

Atlético Madrid og Espanyol er to andre klubber som har bedt om statlig støtte i løpet av denne tiden, mens Real Madrid, så langt ikke har valgt å be myndighetene om hjelp til å dekke sine økonomiske tap i denne perioden.