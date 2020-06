Solskjær tror Berge og co. er fyrt opp etter svak restart

Onsdag drar Sander Berge og hans Sheffield United til Manchester for å hamle opp med Ole Gunnar Solskjærs menn. Berges lag står uten seier etter koronapausen.

For de røde og hvite fra Sheffield har slitt etter at den engelske fotballen startet opp igjen 17. juni. Med 0-0 mot Aston Villa og 0-3-tap for Newcastle venter en tøff oppgave mot de rødkledde fra Manchester.

Kampen på Old Trafford er livsviktig for begge lag med tanke på å berge en plass i mesterligaen kommende sesong.

Solskjærs United ligger på 5.-plass med 46 poeng, mens Sheffield United på 7.-plass har 44 poeng. Luken opp til fjerdeplasserte Chelsea med 51 poeng er ikke umulig å tette med åtte serierunder igjen.

– Fyrt opp laget

Berge har startet svakt etter koronapausen og ble byttet ut etter 69 minutter mot Aston Villa og etter 66 minutter mot Newcastle.

Solskjær har tro på at Sheffield kommer sterkere tilbake etter tapet på St. James` Park.

– Jeg kjenner ikke Chris (Wilder, Sheffield-treneren) godt, men godt nok til å vite at han har fyrt opp laget sitt etter den skuffende innsatsen mot Newcastle. De vil sikkert bevise det de har vist gjennom hele sesongen, sa nordmannen da han svarte på spørsmål fra pressen tirsdag.

– Noen ganger er et såret dyr det verste du kan møte.

Solskjær har fått et løft med Paul Pogba tilbake på banen. Franskmannen ble byttet inn mot Tottenham fredag og skapte straffen som Bruno Fernandes satte kontrollert i nettet i det 81. minutt.

Starter den ettertraktede midtbanespilleren mot Sheffield, kan det by på utfordringer for Berge og lagkameratene.

Roser Henderson

En annen ettertraktet mann i Dean Henderson har holdt buret rent hele elleve ganger for Sheffield denne sesongen. Men Berge og co. må klare seg uten stjerneskuddet Dean Henderson.

Keeperen er utlånt fra Manchester United, og utleiepremissene gjør at briten ikke får spille mot de røde djevlene onsdag.

Henderson har imponert mange i både fjorårets og årets sesong, inkludert Solskjær.

– For meg har de to årene vært fantastiske for hans utvikling. Han har spilt med og mot menn. Som statistikken viser har redningene hans gitt poeng. En dag vil han bli nummer én både for Manchester United og England, og det er opp til han å utvikle seg, sa Solskjær.

Simon Moore er mest sannsynlig til å erstatte Henderson etter 18 måneder uten spilletid for Sheffield.

Moore var svært delaktig i at Sheffield tok seg opp til mesterskapsserien for tre år siden. Reservekeeperen holdt buret rent i 17 av 43 kamper og hjalp Sheffield til 100 poeng.

Solskjær og Moore tilbrakte litt tid sammen i 2014 da nordmannen ledet Cardiff City.

