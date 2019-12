Solskjær trygg på spissenes målproduksjon

Ole Gunnar Solskjær er ikke bekymret over valgmulighetene på spissplass, selv om Erling Braut Haaland glapp for Manchester United.

Solskjær sier at Mason Greenwoods utvikling har gjort opp for tapet av Romelu Lukaku sist sommer.

– Vi har alltid regnet med at Anthony Martial og Marcus Rashford kom til å score mål, men Mason har fylt et tomrom. Jeg er ikke bekymret for målproduksjonen på spissplass, sier Solskjær før bortekampen mot Arsenal 1. nyttårsdag, ifølge BBC.

Greenwood har scoret åtte mål på 22 førstelagskamper denne sesongen, de fleste av dem som innbytter.

Lukaku scoret 42 mål på 96 kamper for United, men han forsvant til Inter i august.

– Romelu er en god spiss som alltid kommer til å score mål, men tiden var inne for at han skulle gå videre. Vi fant ingen erstatter utenfra, men vi hadde Mason i ungdomsavdelingen. Nå er han oppe i åtte mål, mens Marcus har 14 eller 15, er det vel, og Anthony har også en del, sier Solskjær.

Han utelukker ikke at stallen kan bli styrket i overgangsvinduet i januar, men sier at han bare vil hente spillere som passer inn i troppen.

– Jeg har tro på at vi kan holde spillerne friske, men om de rette spillerne blir tilgjengelige så har vi ressurser til å hente dem, sier han og understreker at det må være rett type spiller og rett type avtale.

– Det er ikke noe poeng å hente inn en spiller for tre-fire måneder dersom det kan spolere godfølelsen og kjemien i gruppa, for det er veldig god lagånd her nå. Det må være rett type spiller, og det må være en god investering på lang sikt også.

