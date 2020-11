Solskjær trygg på suksess: - Hvorfor skal jeg ikke være det?

En hardt presset Ole Gunnar Solskjær har fortsatt tro på at han er riktig mann for Manchester United.

Lokalavisen Manchester Evening News har gått langt i å antyde at det er vinn eller forsvinn for Ole Gunnar Solskjær når laget hans Manchester United skal møte Everton i Premier League lørdag. Avisen hevder at United allerede vurderer Mauricio Pochettino som en erstatter.

I forbindelse med helgens bortekamp stilte United-manageren fredag ettermiddag til pressekonferanse og der fikk han blant annet spørsmål om han fortsatt er trygg på at han vil oppnå suksess som manager for Manchester United.

Nordmannen ga klart utrykk for at han fortsatt mener han er riktig mann til å lede laget.

- Ja, hvorfor skulle ikke jeg være det? Hvis ikke jeg stoler på meg selv, mine kvaliteter, støtteapparatets kvaliteter og spillernes kvaliteter, hvem skal da gjøre det, sier Solskjær.

Han er tydelig på at han ikke er typen som gir seg til tross for to skuffende kamper på rad. Samtidig erkjenner han at de må bli bedre.

- Det er et tilbakeslag, sier Solskjær.

United-manageren forteller imidlertid at han regner med en positiv reaksjon fra sine egne spillere når de skal møte Everton lørdag.

- God dialog med klubbledelsen



Samtidig forteller han også at han synes det er helt normalt at både han og klubben får kritikk når de spiller dårlig.

- Man må være mentalt sterk. Det stilles krav og forventninger til spillerne og manageren i Manchester United, sier Solskjær.

Nordmannen sier at han fortsatt har god dialog med klubbledelsen om tingenes tilstand.

- Jeg har alltid hatt en ærlig og åpen dialog med klubben. De har vist sterkt lederskap. Jeg har kontinuerlig dialog med dem, sier Solskjær.

Pochettino kobles til jobben

United-manageren har ved flere anledninger tidligere også vært under hardt press som United-manager.

Som regel dukker navnet til Mauricio Pochettino opp i pressen som en mulig erstatter for nordmannen.

Argentineren har imponert stort som manager for både Southampton og Tottenham, men er for tiden arbeidsledig.

Nylig uttalte han som gjest hos Sky Sports at han er veldig klar til å returnere til manageryrket.

Også nå blir Pochettino sett på som den store favoritten til å eventuelt erstatte Solskjær dersom nordmanne skulle få sparken.

Skuffende sesongstart

Det har han imidlertid foreløpig ikke gjort, men eksperter er enige om at presset øker.

Det skjer etter en svært skuffende sesongstart for de rødkledde fra Manchester.

Før helgens bortekamp mot Everton ligger United helt nede på en 15. plass i Premier League med kun to seiere på de syv første kampene.

Det har riktignok vært noen lyspunkt i Champions League for Manchester United med to overbevisende seiere mot både PSG og RB Leipzig, men tidligere denne uken gikk Solskjærs menn på et ydmykende tap borte mot Istanbul Basaksehir.

Nå er det Everton som står for tur og mange mener at kun seier altså er godt nok for Solskjær.