Solskjær usikker på hvor mye han kan handle for i sommer

Koronapandemien har truffet fotballklubbene hardt økonomisk.

Det innebærer blant annet at Ole Gunnar Solskjær ikke vet hvor mye Manchester United har tilgjengelig når sommerens overgangsvindu åpner.

United-manageren sier han avventer endelig beskjed rundt størrelsen på klubbens overgangsbudsjett, etter at styreformann Ed Woodward tidligere har uttalt at han vil «håndtere klubbens ressurser på en forsiktig måte» etter koronapandemien.

- Jeg tror pandemien har truffet alle veldig hardt. Vi må fortsatt vente og se hvordan ting utvikler seg for å vite de virkelige effektene av pandemien, og for å vite hva slags økonomisk tilstand du er i. Du ser noen lag investerer, mens andre ikke gjør det, sier Solskjær ifølge ESPN.

Den tidligere Molde-manageren forteller at klubben nå må se hvor hardt rammet de er av pandemien for å kunne regne ut hvor mye av overgangsbudsjettet som er spist opp.

- Jeg kan ikke sitte her og si at vi kommer til å ha X antall tilgjengelig, fordi jeg faktisk ikke vet. Jeg vet ikke hvor hardt vi er blitt truffet. Vi er en finansiell sterk klubb, men samtidig er vi nok blitt truffet hardere enn noen andre, forteller han.

47-åringen påpeker at man fortsatt går en noe usikker tid i møte.

- Jeg tror at enhver businessmann, alle fotballspillere i verden og alle andre generelt er usikre på hva effekten vil være.

Vil beholde Pogba

Hans United møter Norwich i FA cup-kvartfinale lørdag, og før kampen fikk Solskjær som seg hør og bør spørsmål om Paul Pogba.

Franskmannen har lenge vært koblet bort fra klubben, men den finansielle usikkerheten i sommer kan gjøre det vanskelig for storklubbene å dra opp de mange hundre millionene som kreves for å sikre seg midtbanespilleren.

Solskjær på sin side er klar på at han ønsker å beholde Pogba, som storspilte i seieren mot Sheffield United sist.

- Han ønsker å være på sitt beste. Han vet at han er et spesielt talent, og han ønsker ikke om fem eller ti år å se tilbake og tenke at han ikke utnyttet det på best mulig måte. Han er allerede en VM-vinner, og har vunnet ting med både Juventus og oss så jeg er ikke overrasket over hans engasjement og dedikasjon til oss. Så ja, vi ønsker å beholde Paul her på samme måte som vi alltid ønsker å beholde våre beste spillere.

Les også: Lørdagens Premier League-rykter

Les også: TV 2-eksperten fikk rett, men denne meldingen skapte reaksjoner blant PL-fansen: –⁠ Jeg fikk gjennomgå

NORDMENN: Solskjær og hans lag møtte Sander Berge og Sheffield United i Premier League tirsdag. Foto: Michael Regan/nmc Pool (Pa Photos)

Kjemper om CL-plass

Manchester United har fire poeng på to kamper etter Premier League-oppstarten, og jakter den viktige fjerdeplassen som gir adgang til neste sesongs Champions League.

Solskjærs mannskap ligger på femteplass, fem poeng bak Chelsea på fjerdeplass. Tirsdag møter Old Trafford-klubben Brighton i det som blir en ny viktig kamp i kampen om CL-plass.

Fredag måtte imidlertid Solskjær avfinne seg med å måtte svare på flere spørsmål om Liverpool etter at Merseyside-klubben sikret sitt første ligagull på 30 år.

- Alle lag som vinner Premier League, fortjener det. Og de fortjener heder. Det er en vanskelig liga å vinne, så bra jobbet av Jürgen (Klopp) og spillerne hans, sa Solskjær om laget han holdt med som gutt, men lærte å hate som United-spiller.

– Når du ser et annet lag løfte trofeet, gjør det vondt. Alle i United ønsker å vinne, og det er vår utfordring framover.