Solskjærs United vant europaligaduellen mot Solbakkens FCK

Manchester United trengte ekstraomganger for å gå videre fra kvartfinalen i europaligaen mot København. Mål på straffespark sørget for 1-0-seier og avansement.

Manchester United skulle få en langt tøffere kamp enn ventet mot Ståle Solbakkens FCK, som imponerte både med spill og sjanser i løpet av kampens 90 ordinære minutter.

Men i ekstraomgangene ble det for tøft for danskene, spesielt etter at Bruno Fernandes endelig fikk sjansen på straffespark rett etter at 1. ekstraomgang var i gang.

Bruno Fernandes var sikker fra straffemerket som så mange ganger før i United-drakt, og «de røde djevlene» kunne fort økt ledelsen i løpet av ekstraomgangene, men FCK-keeper Karl-Johan Johnsson var i det umulige hjørnet.

Med 1-0 er uansett Manchester United videre til semifinalen, der vinneren av tirsdagens kvartfinale mellom Wolverhampton og Sevilla venter. I den andre semifinalen skal Inter møtte enten Sjakhtar Donetsk eller Basel. Italienerne slo ut Leverkusen i mandagens andre kvartfinale.

For FCK er europaeventyret over for denne gang, men Solbakken har nok av grunner til å være stolt av sine gutter, som tidvis briljerte i mandagens kvartfinale.

(©NTB)