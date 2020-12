Solskjær ba om unnskyldning

Nordmannen endte i krangel på sidelinjen da Manchester United slo Sheffield United.

Det var på overtid av torsdagens Premier League-oppgjør at TV-kameraene fanget opp Chris Wilder og Ole Gunnar Solskjær i en heftig diskusjon på overtid av kampen.

Lagets to managere var tydelig irritert på hverandre og det hele endte med at fjerdedommeren gikk mellom de to på sidelinjen.

Minutter senere kunne Solskjær glede seg over 3-2 seier for hans Manchester United.

Les også: Fredagens Premier League-rykter

Ba om unnskyldning

Etter kampen ble imidlertid situasjonen med Wilder et tema, men nordmannen tar nå selvkritikk for det som skjedde.

- Jeg gikk kanskje litt langt med ordbruken min og jeg har bedt om unnskyldning, sier Solskjær ifølge The Mirror.

Nordmannen forklarte samtidig at han ville møte Wilder senere torsdag kveld.

- Vi tar en drink sammen, sier United-manageren.

Les også: Ødegaard ringte Mustafa

Kjente på presset

Solskjær har ingen problemer med å innrømme at han var stresset mot slutten av kampen da Sheffield United utlignet til 2-3 og jaget utligning.

Nordmannen synes laget hans gjorde det vanskeligere for seg selv enn nødvendig. Først ved å ligge under 0-1 og så senere slippe Sheffield United inn i kampen igjen på stillingen 1-3.

- Det kunne vært mer komfortabelt. Vi var slurvete på 3-1 og kunne har scoret mer. Vi skapte gode sjanser, sier Solskjær.

Les også: Cavani tiltalt av FA



Klatrer på tabellen

Manchester United og Solskjær har måttet tåle kritikk for deres sesongstart, men laget henger for alvor med i gullkampen i Premier League.

Med tre nye poeng klatret United opp til 6. plass i ligaen, men er med én kamp mindre spilt kun fem poeng bak serieleder Liverpool.

Nå venter Leeds United i neste kamp allerede søndag på Old Trafford.

Solskjær er tydelig på at laget hans må heve seg noen hakk når de får besøk av deres gamle rival.

- Vi må stramme oss opp på hjemmebane. Søndagens kamp vil være en stor prøve for oss. Det er et stort derby. Vi har ventet i flere år på denne kampen, sier Solskjær.

Reklame Landsoversikt: Dette bør du ha i lønn for å kunne kjøpe bolig