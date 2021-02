Solskjær-elev signerte ny lang kontrakt med United

Mason Greenwood (19) har forlenget sin kontrakt med Manchester United til sommeren 2025. Avtalen kan også bli utvidet med enda ett år.

Manchester United bekrefter den engelske landslagsspillerens avtale i sine kanaler.

Greenwood er et produkt av Old Trafford-klubbens ungdomsakademi. Han har spilt for de røde djevlene siden han var sju år.

I en alder av 19 år har han allerede rukket å spille 82 kamper for United. Greenwood er den yngste spilleren i storklubbens historie som har scoret mål i en europeisk klubbturnering.

– Når du kommer til en klubb bare sju år gammel, drømmer du om å spille for førstelaget en dag. Jeg har jobbet så hardt for å nå dette nivået, og de siste to årene har vært fantastiske, sier han.

Solskjær-skryt

Manager Ole Gunnar Solskjær er glad for å ha med tenåringen videre.

– Mason er et fantastisk talent og enda et eksempel på den type spillere som akademiet vårt produserer, sier nordmannen.

– Han har gjort store framskritt denne sesongen, vist modenhet og at han er tilpasningsdyktig. Det har gjort ham til en av de beste unge spillerne i landet, fortsetter United-sjefen.

Debut i 2019

Solskjær mener det er lett for utenforstående å glemme at Greenwood bare er 19 år. Han ser det som sin oppgave å hjelpe unggutten på veien videre mot å ta ut sitt potensial.

Greenwood slet innledningsvis i inneværende sesong, men har fått atskillig mer spilletid den siste tiden. Han fikk sin debut for United i mesterligamøtet med PSG i mars 2019.

19-åringen står med 21 mål for klubben.

(©NTB)

Reklame Her er årets beste påskeegg