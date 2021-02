Solskjær etter surt poengtap: – Vi bør ikke bli sett på som tittelutfordrere

Manchester United rotet bort seieren i nærmest siste sekund mot Everton. Etterpå prøvde manager Ole Gunnar Solskjær å tone ned betydningen av to tapte poeng.

Kristiansunderen måtte skuffet se Dominic Calvert-Lewin sette inn 3-3 på Old Trafford. Det skjedde fire minutter og 50 sekunder på overtid.

United gikk fra å være à poeng med ligaleder Manchester City til å være to poeng bak. Byrivalen har i tillegg to kamper mindre spilt. For et lag som ønsker å kjempe om Premier League-tittelen, er det et hardt slag å se seieren glippe slik United opplevde lørdag kveld.

Men ifølge Solskjær har det internt i klubben aldri vært prat om å vinne ligaen denne sesongen.

– Vi snakker ikke om å vinne tittelen. Som lag har vi kommet langt, men vi bør ikke engang bli sett på som tittelutfordrere. Det er snakk som dere (mediene) driver med, sa Solskjær etter hjemmekampen mot Everton.

Det spørs om alle Manchester United-supportere støtter Solskjærs uttalelse. Storklubben har ikke vært i nærheten av å vinne Premier League etter at legenden Alex Ferguson ga seg som manager i 2013. Denne sesongen ble et håp tent, men det er blitt svekket etter ni tapte poeng på lagets seks siste kamper.

– Vi er nødt til å bli bedre som et lag, så får vi se hvor vi ender opp. Framover må vi slutte å slippe inn enkle mål, sa Solskjær og la til:

– Vi spilte en del god fotball i 2. omgang, men slapp inn tre scoringer på Evertons tre avslutninger på mål. Det er skuffende.

United ledet 2-0 til pause i lørdagens kamp, men gjestene fra Liverpool utlignet ledelsen på kort tid etter sidebytte. Scott McTominay lå likevel an til å bli matchvinner, men Everton skulle nok en gang slå tilbake.

