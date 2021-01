Solskjær foran nytt Liverpool-møte: – Vi er mer robuste

Manchester United svever høyt om dagen. Onsdag snudde de 0-1 til 2-1-seier mot Fulham. Søndag møter Ole Gunnar Solskjær og co. Liverpool i FA-cupen.

Liverpool fikk en skikkelig knekk i selvtilliten da Burnley sensasjonelt dro seirende fra Anfield torsdag kveld.

United topper Premier League med 40 poeng etter 19 kamper, to poeng foran Manchester City (18 kamper) og Leicester (19 kamper). Onsdag snudde de nok en kamp etter å ha havnet under – fra 0-1 til 2-1 over Fulham borte.

Søndag er det Liverpool som venter i fjerde runde av FA-cupen. United og Liverpool møttes også sist søndag på Anfield i ligaen, i et oppgjør som endte målløst.

– Uavgjort på Anfield var et bra resultat for oss. Vi blir bedre, spillerne blir sterkere, mer robuste fysisk og mentalt. Jeg er veldig stolt av hvordan de har spilt den siste tiden, sa Solskjær etter seieren onsdag.

De har ikke tapt i serien siden 1. november, da Arsenal vant 1-0 på Old Trafford. Siden den gang er det blitt ni seirer og tre uavgjorte.

Solskjær gir spillerne all æren for at United for alvor er inne i tittelkampen i Premier League.

– Det er spillerne som gjør jobben på banen, og det er de som driver det på trening og i garderoben. Så vi får gi det til dem, sa han onsdag.

