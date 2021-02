Solskjær-gest vekker oppsikt i England

Da mannen åpnet opp om sine psykiske lidelser tok Ole Gunnar Solskjær kontakt. Nå hylles nordmannen av engelske medier og norsk United-redaktør.

Det var tidligere i år at en Manchester United-supporter fortalte at han slet med psykiske plager på et radioprogram hos engelske talkSport.

Supporteren forklarte imidlertid at Uniteds oppløftende prestasjoner i Premier League denne sesongen og hjelp fra en veldedighetsorganisasjon kalt Andy's Man Club hjalp han med å komme seg gjennom depresjon og selvmordstanker.

- Ole Gunnar Solskjær har gitt meg så mye mot, det er helt utrolig. Jeg har hatt troen på ham siden dag én og jeg er veldig fornøyd og stolt over hvordan det går om dagen, forteller supporteren som heter Ryan.

Solskjær tok kontakt



Denne uken avslører samme mann at United-manager Solskjær tok kontakt med ham etter at han hadde vært med på radiosendingen til talkSport.

Nordmannen skal ha sendt et brev til Ryan med varme tanker.

United-supporteren gjestet igjen denne uken talkSport hvor han leste opp hva Solskjær hadde skrevet til ham.

- Kjære Ryan. Jeg ville bare sende deg noen linjer for å så at jeg er glad for at det går bra med deg. Det er hjertevarmende å høre at Manchester United og Andy's Man Club har holdt deg gående i disse krevende tider, skal Solskjær blant annet ha skrevet ifølge supporteren.

Nordmannen skal også ha invitert Ryan til en United-kamp eller en United-trening så fort koronasituasjonen er over.

Vekker oppsikt i England



United-supporteren legger ikke skjul på sin begeistring for Solskjærs gest og mener nordmannen fortjener all mulig ros.

Det får han også av engelske medier denne uken som har snappet opp historien.

Flere engelske aviser skriver at Solskjær viser sin klasse ved måten han tok kontakt med supporteren på.

The Mirror er blant avisene som har omtalt saken og skriver at nordmannen sendte et hjertefølt brev til supporteren.

Hylles av norsk United-redaktør



Dag Langerød, redaktør for United.no, blir glad når han hører hva Solskjær har gjort.

- Det er helt fantastisk, sier Langerød til Nettavisen.

- Man kan godt mene mye om Ole Gunnar Solskjær som manager, men når det kommer til grunnleggende respekt, så scorer han ganske høyt. Når han snakket utad så er det med en veldig stor grad av respekt, forteller Langerød.

United.no-redaktøren synes det er godt å se at Manchester United og andre klubber viser et engasjement overfor egne supportere og lokalsamfunn.

- Det skjer litt sånne ting i en hverdag hvor det virker som avstand mellom fans og klubber blir større. Det er godt å høre at de legger merke til ting og utgjør en forskjell i noen personers hverdag, sier Langerød.

- Det er akkurat det man ønsker, uavhengig om man er United-supporter, Liverpool-supporter, Chelsea-supporter eller hva det måtte være, at klubbene gjør sånne ting. Man vet at de ikke kan ta vare på absolutt alle som lider eller har det vondt i samfunnet, men likevel så finner de ofte tid til å gjøre noe ekstra, sier Langerød.

Han husker selv da Manchester United stilte opp for ett av ofrene i forbindelse med terroraksjonen i Norge 22. juli i 2011.

- Da fikk jeg beskjed om at de skulle betale tur til Manchester og sørge for omvisning på Carrington for den supporteren, noe som også skjedde, forklarer Langerød.

Manchester United har hatt en oppløftende sesong i Premier League og befinner seg for øyeblikket på 2. plass.

Førstkommende søndag skal Solskjærs lag i aksjon igjen når de møter West Bromwich borte.

