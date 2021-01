Solskjær har snudd United-skuta etter CL-fiaskoen: - En forvandling

I desember ble det stilt spørsmål om Ole Gunnar Solskjær var rett mann for jobben. En knapp måned senere kan Manchester United overta tabelltoppen i Premier League.

For toppene er høye og dalene lave i det som er en av verdens mest prestisjefylte jobber.

9. desember ble en tung dag for alle som er glade i Manchester United, da laget røk ut av Champions Leagues gruppespill etter 2-3-tap mot Leipzig.

Tapet gjorde at Solskjær var oddsfavoritt til å få sparken først i Premier League, men den norske United-manageren har siden den gang knapt sett seg tilbake.

27 dager senere er laget uten tap på de ti siste ligakampene, og med seier mot Burnley 12. januar vil Manchester United overta tabelltoppen i Premier League.

- Det er en forvandling, det er det ingen tvil om. Pila har pekt riktig vei om vi snakker utelukkende om Premier League. Det som skjedde i Champions League rimer ikke med det bildet om man ser på tabellen nå, sier Eivind Brennhovd Holth til Nettavisen.

Han er journalist i united.no, og følger klubben svært tett. Han påpeker at sesongstarten for Manchester United fremsto turbulent, blant annet med en Jadon Sancho-saga som aldri så ut til å ta slutt.

- Så har det stabilisert seg, og de har tatt de poengene man kunne forvente. Samtidig som man ikke har vært så overbevisende på banen som man krever av en tittelutfordrer, er Holths attest.

Les også: Solskjær hylles etter dette Fernandes-grepet: –⁠ Ingen andre kan si det samme

- Noe ingen av forgjengerne har klart

Jürgen Klopps uttalelser etter Liverpools pinlige 0-1-tap mot Southampton mandag gjorde likevel at Holth fikk et nytt bevis på at United virkelig er en utfordrer om ligagullet.

Tyskeren var svært misfornøyd med dommer Andre Marriner mandag, og mener blant annet at Sadio Mané burde fått straffespark.

Så dro han inn Manchester United, og mente Ole Gunnar Solskjærs klubb har fått like mange straffer på to år, som han selv har fått på fem og et halvt år.

- Det er et tegn på at United pirker borti det laget som er favoritter til å vinne Premier League, og det sier for så vidt det meste om fremgangen laget har hatt, sier Holth.

United-eksperten har sett en tydelig tendens etter at Solskjær overtok klubben. Han mener nordmannens mannskap trives best i utfordrerposisjon, og hyller den tidligere Molde-trenerens evne til å levere når presset er som størst - sist etter nedturen mot Leipzig.

- Det er å grave seg ut av trøbbel har han også gjort tidligere, og det er blitt hans varemerke. Når han settes under press, så snur det - og det er noe som ingen av forgjengerne hans klarte, forteller Holth.

Stamsø Møller: - Mye mer stabilt

Også TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller ser en endring i United-laget.

Han mener Solskjærs mannskap fremstår langt mer stabile enn hva som tilfellet tidligere, men er samtidig klar på at de har mye mer å gå på.

- De er ikke utrolig gode, men jeg synes de har gjort det greit nok - og kanskje litt bedre enn forventet. Grunnen til til at det var vanskelig å se for seg United der oppe før var fordi de gikk på noen smeller med jevne mellomrom. Den siste tiden har de unngått det, parallelt med at deres konkurrenter har gått på smellene de selv pleide å gå på, sier han til Nettavisen.

TV 2-eksperten er klar på at Solskjærs filosofi om å gi spillerne mye frihet på banen har kommet ham selv til nytte.

- Det første han sa var vel at de skulle få utfolde og kose seg, og jeg synes jeg ser det mer med hans lag. Spillerne får mer frihet til å finne ut av ting enn hva som for eksempel er tilfellet under et mer rigid system under Pep Guardiola eller Klopp.

Han er også klar på at Solskjærs væremåte passer klubben godt.

- Han er ganske stabil, og han svinger ikke så fælt i humør. Når de tar de store seirene knytter han neven uten å gjøre så mye mer ut av det, samtidig som det ikke blir helt rock & roll når de taper. Jeg tror den lederstilen kommer godt med i en slik spillergruppe. Hadde han hatt spisse albuer og gått for splitt og hersk som forgjengeren, tror jeg han hadde vært ferdig for lenge siden.

Også Holth har bitt seg merke i Solskjærs personlighet. Han tror imidlertid 47-åringen ikke får like mye gratis i England som flere av managerkonkurrentene.

- Narrativet rundt Solskjær preges veldig av hva som diskuteres i England, og der handler veldig mye om meritter og hvem du er som manager. Jeg føler Solskjær mangler litt av det gigantgenet. Han er ikke en Mourinho, Klopp eller Guardiola, og har ikke den karismaen eller tyngden, forteller han.

Han sier det er forståelig når man kommer fra en trenerjobb i Norge, og understreker at man i England ofte dømmes på hvem man er.

- Det er ikke alle som lar seg overbevise over hvor rund han er i kantene. Han sitter rolig på Old Trafford, og lager ikke de største overskriftene på pressekonferansene. Det blir litt kjedelig for mange, men så lenge han leverer resultater er det ikke mange som bryr seg, avslutter han.

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United møter byrival Manchester City i ligacupen onsdag.

Følg kampen i vårt livesenter her!

Reklame Slik får du de beste TV-pakkene billigst