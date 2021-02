Solskjær med klar beskjed til egne spillere: - En emosjonell dag

- Det er en så viktig del av historien vår og klubbens ånd, forteller United-sjefen om flyulykken i München i 1958.

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United er i vinden om dagen, og går inn i lørdagens oppgjør mot Everton med en solid 9-0-seier over Southampton i bagasjen.

Kampen vil bli spilt eksakt 63 år etter den velkjente München-tragedien, en flystyrt i 1958 som tok livet av totalt 23 mennesker, deriblant åtte spillere som tilhørte Manchester United.

- Viktig del av historien

På pressekonferansen fredag maner nå Solskjær egne spillere til å vise hva klubben er god for.

- Det er kun den fjerde gangen en kamp blir spilt på akkurat den datoen, og det er viktig at vi leverer en god prestasjon og forhåpentligvis kan hedre dem med resultatet, sier Solskjær.

- Det er en så viktig del av historien vår og klubbens ånd, forteller han.

I Solskjærs nåværende tropp har store profiler som Marcus Rashford, Paul Pogba og Scott McTominay gått gradene i klubben, og nordmannen håper at nettopp disse vil bane vei for en ny seier.

- Det er en stor dag for alle og det har alltid vært en emosjonell dag for alle. Forhåpentligvis kan vi sette ut et lag som viser Manchester United-ånden. Vi har seks eller syv som har kommet fra akademiet, og forhåpentligvis vil de lede oss.

- Han har modnet

En annen som har utviklet seg gjennom Uniteds ungdomslag er Joshua King. Han var en del av klubben mellom 2008 og 2013, og vil lørdag kveld stå på motsatt banehalvdel, som nyankommet inn i Carlo Ancelottis Everton-tropp.

Solskjær er ikke i tvil om at landsmannen er en god signering for The Toffees.

- Grunnen til at han ble linket til så mange mange gode lag er fordi han er en god spiller.

- Jeg synes Everton har gjort en god signering, han nærmer seg sitt beste stadie i karrieren. Vi har sett det for Norge, at han har modnet og vokst, sier Solskjær.

Han satser nå på at King vil finne tilbake til noe av det han viste da Bournemouth var i Premier League.

- Forhåpentligvis som nordmann kan vi se han kjøre på og finne formen igjen - etter lørdag kveld.

Kampen mot Everton sparkes i gang klokken 21.00 på Old Trafford, og du kan følge den i Nettavisens livesenter.

