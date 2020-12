Solskjær med klar tale til spillerne: - Man kan ikke bare gå rundt og late som

- Vi har konkurranse på plassene, som betyr at man ikke kan gå rundt og late som at man er en del av laget, forteller Solskjær på pressekonferansen torsdag.

Manchester United er i svært god form om dagen, og står med syv seire og to uavgjort på sine siste ni Premier League-kamper.

Fredag 1. januar kommer Aston Villa på besøk, som også har imponert stort denne sesongen. Ved årsskiftet ligger nemlig laget som nummer fem.

- Fortjener kun å være i et lag dersom man bidrar

På pressekonferansen i forkant av oppgjøret, gjengitt av Daily Mail, forteller Solskjær om en stor endring i mentalitet i klubben, og sikter til nyinnkjøpte spillere som Harry Maguire og Bruno Fernandes.

- Én, de er to år eldre enn da jeg kom. To, noen av dem er noen virkelige store personligheter som vi har hentet inn, og de har virkelig hatt god innflytelse, sier Solskjær.

Og fortsetter:

- Vi har konkurranse på plassene, som betyr at man ikke kan gå rundt og late som at man er en del av laget. Man fortjener kun å være i et lag dersom man bidrar.

United-sjefen mener nå at hans elever begynner å forstå det som kreves av dem, som han nok selv opplevde da han spilte under Sir Alex Ferguson.

- Jeg tror at alle har innsett at de er privilegerte av å være en del av Manchester United, en så fantastisk klubb med en fantastisk historie.

- Når du er her, nyt det så godt du kan, så kanskje opplever du veldig gode tider, forteller Solskjær.

Stor konkurranse

Med konkurranse om plassene får ikke alle den spilletiden de imidlertid mener de ønsker. Det mener Solskjær kun er en del av å være i en så stor klubb.

- Det er bare sånn det er. Spillere vil være sinte på meg til neste gang de spiller, fordi tro meg, de er ikke fornøyde når jeg forteller at de starter på benken.

- Vi har en sterk tropp og har rotert mye. Vi har ikke akkurat satt en ellever fordi jeg tror at denne sesongen ikke handler om det uansett. Det kommer til å handle om troppen. Det kommer til å handle om de 25 spillerne, forteller Solskjær.

