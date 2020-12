Solskjær roser Solbakken-ansettelsen

Manchester United-sjef Ole Gunnar Solskjær tror Ståle Solbakken kan løfte de norske fotballherrene inn i et etterlengtet mesterskap.

Solbakken ble ansatt som Norge-sjef torsdag, og han starter allerede mandag i jobben han har vært aktuell for flere ganger tidligere. Solskjær beskriver ansettelsen som veldig bra.

– Det er trolig den dårligst skjulte hemmeligheten i norsk fotball at han skulle bli sjef på et tidspunkt. Lars (Lagerbäck) har tatt laget i riktig retning, og forhåpentlig kan Ståle ta det et skritt videre, slik at vi kan kvalifisere oss, sa Solskjær på fredagens pressekonferanse foran Premier League-møtet med West Ham.

– Det er en fantastisk signering. Du liker aldri å se at noen mister jobben sin, men det var trolig en sjanse vi (NFF) ikke kunne si nei til, i og med at Ståle var ledig nå, sier Solskjær.

