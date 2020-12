Solskjær skryter av Berge før norsk duell: – Vi må følge med på ham

Selv om Manchester United er storfavoritt borte mot Sheffield United, understreker Ole Gunnar Solskjær at Sander Berge må passes på i torsdagens oppgjør.

– Jeg vet mer eller mindre alt om Sander fra tiden i Norge. Jeg har snakket mye med Kjetil Rekdal om ham, og han har gjort det bra på landslaget, sa Manchester United-manageren til TV 2 på onsdagens pressekonferanse og fortsatte:

– Han trengte litt tid for å venne seg til tempoet og intensiteten i Premier League, men nå ser Sheffield United at de har signert en veldig god spiller, og han kommer bare til å bli bedre. Vi vet at vi må følge med på ham.

Sheffield-klubben satte overgangsrekord da Berge ble signert i januar. 22-åringen har etablert seg på midtbanen til laget som kun har tatt ett poeng i inneværende sesong.

Tabellen er noe lystigere lesning for Solskjærs menn. Rødtrøyene fra Manchester er midt på tabellen etter elleve kamper og er favoritter på Bramall Lane. Laget har vunnet samtlige kamper på fremmed gress så langt i Premier League-sesongen.

På Bramall Lane må Solskjær trolig klare seg uten Edinson Cavani, som pådro seg en liten skade i begynnelsen av desember.

– Det er en risiko, det er litt for tidlig. Jeg tviler på at han er tilgjengelig, sa han.

(©NTB)

